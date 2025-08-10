Αναζωπύρωση στη Βρυσούλα Πρέβεζας – Ήχησε το "112"- Φωτιά και στην Καστροσυκιά

Νέος συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για μεγάλη αναζωπύρωση στην Βρυσούλα της Πρέβεζας, όπου χθες εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά που απείλησε το χωριό (φωτογραφία). Οι φλόγες κατευθύνονται προς την Κάτω Ρευματιά.

Στις 18.05 ήχησε το “112” καλώντας όσους βρίσκονται στην Κάτω Ρευματιά να απομακρυνθούν προς της Ρευματιά.

Για την αντιμετώπιση της αναζωπύρωσης έχει ήδη ζητηθεί ελικόπτερο.

Η χθεσινή μεγάλη πυρκαγιά οριοθετήθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές να συνεχίζουν τη μάχη για την κατάσβεση και των τελευταίων μικρών διάσπαρτων εστιών (καντηλάκια).

Πυρκαγιά και στην Καστροσυκιά Πρέβεζας

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου στην Καστροσυκιά της Πρέβεζας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική – δασική έκταση ανάμεσα σε Καστροσυκιά και Κανάλι, όπου βρίσκονται διάσπαρτες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικές κατοικίες.



Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμανε συναγερμός. Το μέτωπο έχει μεγαλώσει και ήδη έχει ζητηθεί η συνδρομή εναέριων μέσων ενώ στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης από όλη την Ήπειρο σε μια προσπάθεια να προστατευθούν περιουσίες και ανθρώπινες ζωές, καθώς υπάρχει μεγάλη τουριστική κίνηση στην περιοχή.

πηγήertnews.gr