Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αναζωπύρωση στη Βρυσούλα Πρέβεζας – Ήχησε το "112"- Φωτιά και στην Καστροσυκιά

Αναζωπύρωση στη Βρυσούλα Πρέβεζας – Ήχησ...

Για εκκένωση της Κάτω Ρευματιάς

Νέος συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για μεγάλη αναζωπύρωση στην Βρυσούλα της Πρέβεζας, όπου χθες εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά που απείλησε το χωριό (φωτογραφία). Οι φλόγες κατευθύνονται προς την Κάτω Ρευματιά.

Στις 18.05 ήχησε το “112” καλώντας όσους βρίσκονται στην Κάτω Ρευματιά να απομακρυνθούν προς της Ρευματιά.

Για την αντιμετώπιση της αναζωπύρωσης έχει ήδη ζητηθεί ελικόπτερο.

Η χθεσινή μεγάλη πυρκαγιά οριοθετήθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές να συνεχίζουν τη μάχη για την κατάσβεση και των τελευταίων μικρών διάσπαρτων εστιών (καντηλάκια).

Πυρκαγιά και στην Καστροσυκιά Πρέβεζας

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου στην Καστροσυκιά της Πρέβεζας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική – δασική έκταση ανάμεσα σε Καστροσυκιά και Κανάλι, όπου βρίσκονται διάσπαρτες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικές κατοικίες.

 
Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμανε συναγερμός. Το μέτωπο έχει μεγαλώσει και ήδη έχει ζητηθεί η συνδρομή εναέριων μέσων ενώ στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης από όλη την Ήπειρο σε μια προσπάθεια να προστατευθούν περιουσίες και ανθρώπινες ζωές, καθώς υπάρχει μεγάλη τουριστική κίνηση στην περιοχή.

πηγήertnews.gr

Ειδήσεις Τώρα

Φωτιά στην Ανατολική Αττική- Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές

Αντικειμενικές αξίες: Ποιες αλλαγές έρχονται και σε ποιες περιοχές - Και η Αχαΐα ανάμεσά τους

Φωτιά κοντά στο ΔΑΚ Αγρινίου- Έκαψε 70 στρέμματα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Φωτιά Πυρκαγιά Πρέβεζα

Ειδήσεις