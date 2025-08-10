Φωτιά κοντά στο ΔΑΚ Αγρινίου- Έκαψε 70 στρέμματα

Υπό έλεγχο είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου δυτικά του ΔΑΚ Αγρινίου.

Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου και έσπευσαν στην περιοχή 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Συμμετείχαν στην κατάσβεση ο δήμος με δύο υδροφόρες και 4 Jcb αλλά και η εθελοντική ομάδα του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά έκαψε 70 στρέμματα. Κάηκαν κυρίως ξερά χόρτα, δέντρα και μία εγκαταλειμμένη αποθήκη.