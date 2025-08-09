Φωτιά στην Κερατέα: «Ήταν μία πύρινη κόλαση, πρώτη φορά στη ζωή μου έφυγα από το σπίτι μου»

Σημαντικές ζημιές και στο Θυμάρι προκάλεσε η φωτιά που ξεκίνησε χθες (08/08) από την Κερατέα και κατέκαψε μεγάλη έκταση στην ευρύτερη περιοχή.

Οι κάτοικοι ξαγρύπνησαν, καθώς οι θηριώδεις άνεμοι άλλαζαν κατευθύνσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, με συνέπεια οι φλόγες άλλοτε να φεύγουν προς το βουνό, άλλοτε να πλησιάζουν με καταστροφική μανία.

Συγκλονιστική μαρτυρία κατοίκου: Ήταν μία πύρινη κόλαση



Ο Χρήστος Γρίβας, κάτοικος επί 55 χρόνια στην περιοχή, βλέπει από το πρωί τα εναέρια να επιχειρούν ασταμάτητα γύρω από το Θυμάρι και εντός του οικισμού.

Μιλώντας για τη μεγάλη φωτιά λέει ότι «εγώ τυχαία ήμουν έξω και έπινα έναν καφέ, μόλις είδαμε τους καπνούς. Ήταν βορειοδυτικός ο άνεμος. Του είπα, έχοντας πλέον και την εμπειρία από την προηγούμενη φωτιά, της 26ης Ιουνίου: έτσι όπως πάει, άμα δεν την προλάβουν, θα φτάσει στο Θυμάρι. Και δυστυχώς βγήκα αληθινός».

Σύμφωνα με τον κ. Γρίβα τα εναέρια μέσα άργησαν. «Εγώ είδα αεροπλάνα να κάνουν ρίψεις νερού μετά από τέσσερις ώρες, τουλάχιστον. Μετά από τέσσερις ώρες, παιδιά… Με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει, να περάσει από την Ανάβυσσο και να φτάσει στην Παλαιά Φώκαια. Κατά τις βραδινές ώρες, ο άνεμος στροβιλιζόταν τη μία γύριζε σε βορειοδυτικό, την άλλη σε βορειοανατολικό, με αποτέλεσμα να κατεβάσει τη φωτιά μέχρι κάτω στην παραλία», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γρίβας αναφέρει ότι στη συγκεκριμένη περιοχή στο Θυμάρι «κάηκαν δύο σπίτια, ευτυχώς όχι ολοσχερώς. Κάηκε και άλλο ένα, πάνω στον κεντρικό δρόμο. Αλλά τι να σας πω… Καταστροφή. Εγώ, πρώτη φορά στη ζωή μου, πήρα έναν σακ βουαγιάζ και έφυγα από το σπίτι μου, μαζί με τα παιδιά και τον σκύλο μου, για να γλιτώσουμε. Ήταν μία πύρινη κόλαση, μία πύρινη κόλαση. Έχω να πω, όμως, ότι τόσο η Πολιτική Προστασία, μετά, όσο και η Πυροσβεστική τα παιδιά, ήταν πραγματικοί ήρωες».

