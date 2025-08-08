Μήλος: Πώς το ζευγάρι έχασε τη ζωή του στο Σαρακήνικο

Σοκ το πρωί της Παρασκευής (09/08) στην παραλία Σαρακήνικο της Μήλου, όπου δύο τουριστες έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του miloslife.gr, η τραγωδία σημειώθηκε όταν η γυναίκα, πιθανότατα ενώ προσπαθούσε να τραβήξει selfie, παρασύρθηκε από ισχυρό άνεμο και έπεσε στη θάλασσα. Ο σύντροφός της, βλέποντάς τη να κινδυνεύει, βούτηξε για να τη σώσει. Και οι δύο πνίγηκαν. Οι δύο τουρίστες ήταν ζευγάρι, περίπου 50 ετών, από το Βιετνάμ.

Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στη Μήλο με οργανωμένη κρουαζιέρα και αποβιβάστηκε στον Αδάμαντα. Παρόντα κατά τη διάρκεια του περιστατικού ήταν και άλλα μέλη του γκρουπ της κρουαζιέρας. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των Αρχών που αναζητούν τη δεύτερη σορό, προκειμένου να την ανασύρουν, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν την επιχείρηση. Στο σημείο έφτασε ιδιωτικό σκάφος με μία ναυαγοσώστρια. Στην επιχείρηση συμμετέχουν στελέχη του Λιμενικού, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη. Το σκάφος του Λιμεναρχείου Μήλου δεν ήταν δυνατό να βγει βόρεια λόγω καιρού, ωστόσο είναι παρόν και συντονίζει την επιχείρηση.