Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Λαγουβάρδος: Καπνοί από Κερατέα και Τουρκία έφτασαν μέχρι τα Αντικύθηρα και τη Σκύρο

Λαγουβάρδος: Καπνοί από Κερατέα και Του...

Μεταφορά καπνού υπό την επίδραση του μελτεμιού

Ο διευθυντής ερευνών του ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ, Κώστας Λαγουβαρδος, περιέγραψε σε ανάρτησή του την πορεία των καπνών από τις πυρκαγιές στην Κερατέα και την Τουρκία, που έφτασαν μέχρι τα νησιά και παράκτιες περιοχές.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του το απόγευμα της Παρασκευής (8/8): «Ο δρόμος του καπνού... ο δρόμος του μελτεμιού... Οι καπνοί από τις φωτιές στην Τουρκία έφτασαν μέχρι τη Σκύρο, ενώ καπνοί από την πυρκαγιά στην Κερατέα μεταφέρθηκαν μέχρι τα Αντικύθηρα».

Δείτε τον χάρτη με την πορεία των καπνών:

Ειδήσεις Τώρα

Ισχυροί άνεμοι «καίνε» τη Δυτική Ελλάδα- Προειδοποίηση Ν. Σερέτη

Δυτική Αχαΐα: Τροχαίο με δυο τραυματίες, στο Ελαιοχώρι - Ο ένας σε σοβαρή κατάσταση

Αχαΐα: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στην 111- Tι λέει η αστυνομία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Φωτιά Κερατέα

Ειδήσεις