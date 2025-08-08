Λαγουβάρδος: Καπνοί από Κερατέα και Τουρκία έφτασαν μέχρι τα Αντικύθηρα και τη Σκύρο

Ο διευθυντής ερευνών του ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ, Κώστας Λαγουβαρδος, περιέγραψε σε ανάρτησή του την πορεία των καπνών από τις πυρκαγιές στην Κερατέα και την Τουρκία, που έφτασαν μέχρι τα νησιά και παράκτιες περιοχές.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του το απόγευμα της Παρασκευής (8/8): «Ο δρόμος του καπνού... ο δρόμος του μελτεμιού... Οι καπνοί από τις φωτιές στην Τουρκία έφτασαν μέχρι τη Σκύρο, ενώ καπνοί από την πυρκαγιά στην Κερατέα μεταφέρθηκαν μέχρι τα Αντικύθηρα».

Δείτε τον χάρτη με την πορεία των καπνών: