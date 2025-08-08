Φ. Ζαΐμης: Η Ε.Ε. πρέπει να διευρυνθεί στα Ανατολικά Βαλκάνια και την Μαύρη Θάλασσα

Μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης αποτελεί η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Εύξεινο Πόντο. Βασικός σκοπός είναι μέσα από τη συνεργασία να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ούτως ώστε να αναδειχθούν οι περιφέρειες μας σε κόμβους καινοτομίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση και με στόχο τη δημιουργία ενός αναπτυξιακού εργαλείου που ενισχύει τη συνεργασία, τη συνδεσιμότητα και την καινοτομία μεταξύ των κρατών και των περιφερειών, που βρέχονται από τον Εύξεινο Πόντο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε μια κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2025.

Όπως επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας και Πρόεδρος της Επιτροπής Βαλκανίων & Μαύρης Θάλασσας της CPMR, Φωκίων Ζαΐμης: «Είναι πολύ σημαντική η προσέγγιση της ΕΕ με τις χώρες των ανατολικών Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν. Εργαζόμαστε ώστε να επιτύχουμε ουσιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Η περιοχή των Βαλκανίων και του Ευξείνου Πόντου είναι ζωτικής σημασίας για την χώρα μας από αρχαιοτάτων χρόνων αλλά και σήμερα είναι εξίσου σημαντική. Ο Ελληνισμός της περιοχής αλλά και η με κάθε τρόπο ελληνική παρουσία πρέπει να ενισχυθεί».