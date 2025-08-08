Ο Έντι Μέρφι δεν ενδιαφέρεται για βραβεία, ωστόσο θέλει ένα τιμητικό Όσκαρ στα γεράματα

Ο Έντι Μέρφι, που θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες της αμερικανικής κωμωδίας, και από τους πλέον δημοφιλείς κινηματογραφικούς σταρ των 80ς και 90ς, πρωταγωνιστεί σε μία νέα κωμωδία δράσης με τίτλο «The Pickup» , η οποία ακολουθεί δύο οδηγούς χρηματαποστολών που παγιδεύονται σε μια ληστεία. Το συγκεκριμένο φιλμ βγήκε από την Amazon MGM Studios στο Amazon Prime Video στις 6 Αυγούστου 2025.

Ωστόσο, ο δημοφιλής Αφροαμερικανός σταρ των ταινιών «Beverly Hills Cop-Ο Μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς», "Coming to America", "48 Ώρες" και «Shrek» πρόσθεσε ότι θα δεχθεί με χαρά ένα τιμητικό Όσκαρ όταν φτάσει με το καλό, τα 90 του χρόνια.

Ο διάσημος Αμερικανός κωμικός Έντι Μέρφι (Eddie Murphy) στα 64 του χρόνια σήμερα, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Sky News ότι δεν έχει καμία προσδοκία για βραβεία.

Η ταινία «The Pickup» είναι παραγωγής 2025 σε παραγωγή & σκηνοθεσία Tim Story και σενάριο των Matt Mider και Kevin Burrows. Πλάι στον Eddie Murphy, παίζουν οι Pete Davidson, Eva Longoria και η 31χρονη ηθοποιός, τραγουδίστρια και τηλεπερσόνα Keke Palmer.

Ο Μέρφι έγινε μεγάλος σταρ με την ταινία «Ο μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς» το 1984 σε σκηνοθεσία του Martin Brest. Από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του ήταν & «Ο Πρίγκιπας της Ζαμούντα» το 1988 σε σκηνοθεσία του Τζον Λάντις ενώ αγαπήθηκαν από το κοινό και οι ταινίες του «The Nutty Professor» (1996), και «Dr. Dolittle» (1997).

Στο εξωφρενικό «Νόρμπιτ» σε σκηνοθεσία Brian Robbins, το 2007 παίζοντας πολλούς ρόλους έδειξε άλλη μία φορά το τεράστιο ταλέντο του.

Έχει τιμηθεί με το βραβείο Mark Twain Prize for American Humor το 2015 καθώς και με το υψηλού γοήτρου βραβείο Cecil B. DeMille το 2023. Η κορυφαία του στιγμή θα λέγαμε πως ήταν στην ταινία «Dreamgirls» (2006) του Μπιλ Κόντον όπου κέρδισε την Χρυσή Σφαίρα καλύτερου β’ ανδρικού και προτάθηκε και για το βραβείο Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου.

Πέρυσι ο Μέρφι επέστρεψε στο φραντσάιζ του Μπάτσου του Μπέβερλι Χιλς με το «Beverly Hills Cop: Axel F» σε σκηνοθεσία Mark Molloy που ήταν sequel στο «Beverly Hills Cop III» (1994) και προβλήθηκε στο Netflix τον περσινό Ιούλιο.

Από τις πιο πρόσφατες ταινίες του όπου πήρε και θαυμάσιες κριτικές ήταν το φιλμ «Dolemite Is My Name» το 2019, μία βιογραφικού χαρακτήρα ταινία σε σκηνοθεσία Craig Brewer όπου ο Eddie Murphy υποδύθηκε τον σκηνοθέτη Rudy Ray Moore, ευρύτερα γνωστό ως Dolemite στα blaxploitation φιλμ που είχε παίξει και γυρίσει & ήταν πολύ της μόδας στα 70ς.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ