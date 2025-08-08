Kεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας: Πού απαγορεύεται η κολύμβηση και το ψάρεμα

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι απαγορεύεται το μπάνιο και το ψάρεμα στους προβλήτες των λιμανιών Ρίου και Αντιρρίου.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: "Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας έχοντας ως απώτερο στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στη θάλασσα, σε συνδυασμό με την διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς εξυπηρέτησης της επιβατικής και οχηματικής κίνησης στους λιμένες Ρίου-Αντιρρίου, υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται η χρήση από τους λουόμενους των προβλητών (Ανατολικός και Δυτικός προβλήτας) των λιμένων Ρίου–Αντιρρίου για λήψη θαλάσσιου λουτρού /κολύμβηση [άρθρο 220 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πάτρας (ΦΕΚ Β΄ 217/78)] καθώς και για διενέργεια αλιείας [άρθρο 231 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πάτρας (ΦΕΚ Β΄ 217/78)].

Διευκρινίζεται ότι οι προβλήτες στους λιμένες Ρίου-Αντιρρίου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τα Επιβατηγά/Οχηματαγωγά πλοία της πορθμειακής γραμμής και από το επιβατικό κοινό που επιβιβάζεται/αποβιβάζεται στα/από εν λόγω θαλάσσια μέσα μεταφοράς. Η τήρηση των ανωτέρω απαγορεύσεων αποτελούν αντικείμενο ελέγχου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας και, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, θα εκκινείται άμεσα η εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά των υπαιτίων.