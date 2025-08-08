Φαίη Σκορδά: Άλλο ένα δυνατό χτύπημα για την παρουσιάστρια!

Δεν εξηγείται αλλιώς… Κάποιος πρέπει να την μάτιασε και να της βάζει τρικλοποδιές…

Ειδικά η Φαίη Σκορδά, φύσει οργανωτική, μια χαρά τακτοποιημένα τα είχε όλα λίγο πριν αποχαιρετήσει από την εκπομπή της για καλοκαίρι, παρόλα αυτά, ενώ βρίσκεται σε διακοπές δεν μπορεί να ηρεμήσει…

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly