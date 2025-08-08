Back to Top
Μαρία Αντωνά: Τηλεοπτική βόμβα! Από τον ΑΝΤ1 στο OPENtv

Η ανατροπή που κανείς δεν περίμενε

Δεν πρόλαβε καλά καλά να «στεριώσει» στον ΑΝΤ1 και όπως όλα δείχνουν, η Μαρία Αντωνά ετοιμάζεται να αλλάξει τηλεοπτική στέγη.

Μια επαγγελματική κίνηση που ίσως για κάποιους μοιάζει αιφνιδιαστική, για άλλους όμως ήταν αναμενόμενη – ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τις παρασκηνιακές συζητήσεις που συζητιόντουσαν εδώ και καιρό.

