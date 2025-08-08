Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ιερώνυμος τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου

Μετά την κοίμηση του Μητροπολίτη Διονυσίου
Μετά την κοίμηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κυρού Διονυσίου, τα καθήκοντα τοποτηρητή της χηρεύουσας Ιεράς Μητροπόλεως αναλαμβάνει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος.
Η απόφαση ελήφθη αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Μητροπολίτες Αργολίδος Νεκτάριος και Μεγάρων Κωνσταντίνος απέρριψαν την πρόταση να αναλάβουν την τοποτηρητεία.
Η ανάληψη καθηκόντων από τον Μητροπολίτη Ιερώνυμο σηματοδοτεί την έναρξη μιας μεταβατικής περιόδου για την τοπική εκκλησία, έως ότου εκλεγεί ο νέος Μητροπολίτης Κορίνθου.
