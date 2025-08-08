Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ιερώνυμος τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου

Μετά την κοίμηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κυρού Διονυσίου, τα καθήκοντα τοποτηρητή της χηρεύουσας Ιεράς Μητροπόλεως αναλαμβάνει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος.

Η απόφαση ελήφθη αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Μητροπολίτες Αργολίδος Νεκτάριος και Μεγάρων Κωνσταντίνος απέρριψαν την πρόταση να αναλάβουν την τοποτηρητεία.

Η ανάληψη καθηκόντων από τον Μητροπολίτη Ιερώνυμο σηματοδοτεί την έναρξη μιας μεταβατικής περιόδου για την τοπική εκκλησία, έως ότου εκλεγεί ο νέος Μητροπολίτης Κορίνθου.