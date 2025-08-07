Το Σάββατο 6-9-2025 στο Μεσορρούγι η τελετή των βραβείων συγγραφής θεατρικού έργου "Σπυρίδων Περεσιάδης"

Η επίσημη τελετή απονομής των βραβείων συγγραφής θεατρικού έργου "Σπυρίδων Περεσιάδης", θα πραγματοποιηθεί όπως γνωστοποιεί σχετική ανακοίνωση, στο Μεσορρούγι Αχαΐας (γενέθλιος τόπος του Περεσιάδη) το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του 2ου Αφιερώματος στον συγγραφέα της περίφημης "Γκόλφως".

Πιο συγκεκριμένα το «Φεστιβάλ Γκόλφω» και το «Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και Λόγου» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ι & Ε Τοπάλη, προέβησαν από φέτος και για 1η φορά, στην προκήρυξη πανελλήνιου διαγωνισμού συγγραφής θεατρικού έργου με αναφορά στον Αχαιό δημιουργό Σπυρίδωνα Περεσιάδη, επιδιώκοντας μέσα από τη θεσμοθέτηση των βραβείων, την ενίσχυση της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας.

Ο φετινός πρώτος διαγωνισμός φέρει τον τίτλο: HOTEL HELMOS - Στα δωμάτιά του διανυκτέρευσε σχεδόν ένας αιώνας νεοελληνικού βίου.

Το σκεπτικό της πρόσκλησης ήταν επικεντρωμένο στην πρόσληψη της θρυλικής «Γκόλφως» με έναν δημιουργικό, αναστοχαστικό, ίσως και ρηξικέλευθο τρόπο, με στόχο τη δημιουργική ανανέωση του σύγχρονου θεατρικού έργου στην Ελλάδα.

Οι διαγωνιζόμενοι προσέγγισαν ζητήματα της πρόσφατης ιστορίας, έθεσαν θέματα σκηνικής γλώσσας, διερεύνησαν τα όρια του θεατρικού λόγου, ανέδειξαν θεματικές που θίγουν σύγχρονα ζητήματα όπως είναι αυτά της έμφυλης βίας, της κοινωνικής ανισότητας, της έλλειψης διαλόγου, της αποδοχής και απόρριψης του άλλου.

Η κριτική επιτροπή, που μελέτησε το σύνολο των προτάσεων, διέκρινε πολλές αρετές στα έργα που κατατέθηκαν και διαπίστωσε την πλούσια συγκομιδή τους. Με γνώμονα την ανάδειξη του σκηνικού λόγου, της πρωτότυπης ιστορίας, της σχέσης με τη θεματική του διαγωνισμού και την ποιητική διαχείριση της γλώσσας, ξεχώρισε πέντε προτάσεις.

Το πρώτο βραβείο λαμβάνουν από κοινού τα έργα «Golf-ω» της Μερόπης Παπαστεργίου και «Χαμένο πρόβατο σε ξένη στάνη» της Μαύρας Καζάκη-Σαμούρη. Το δεύτερο βραβείο παίρνει το έργο «Τρεις σε φερφορζέ» του Κωνσταντίνου Λάκη.

Τα τρία (3) πρώτα βραβευμένα θεατρικά έργα θα προσεγγιστούν σκηνοθετικά από αποφοίτους της Σχολής Σκηνοθεσίας του Εθνικού Θεάτρου και θα παρασταθούν από τη νέα γενιά ηθοποιών δραματικών σχολών μεταξύ των οποίων του Εθνικού Θεάτρου, του Ωδείου Αθηνών, της ΔΗΛΟΥ, και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Επιπλέον τα δύο έργα που διακρίθηκαν από την επιτροπή – «Χελμός 207» του Γιάννη Ασδραχά και «Εσύ θα αυτοκτονούσες για μένα;» της Γεωργίας Στεφανοπούλου, θα παρουσιαστούν σε μορφή θεατρικού αναλογίου.

Και τα πέντε (5) έργα, από τα πενήντα πέντε (55) που κατατέθηκαν, θα παρουσιαστούν στο θεατρόφιλο κοινό της Πάτρας και της Αθήνας τον Ιανουάριο 2026.

