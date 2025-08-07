21ο Παγκαλαβρυτινό Αντάμωμα στην Κλειτορία

Ο Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος Πατρών, ο Δήμος Καλαβρύτων και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους και σας προσκαλούν στο 21ο Παγκαλαβρυτινό Αντάμωμα, το οποίο φέτος φιλοξενείται στην πανέμορφη Κλειτορία Καλαβρύτων, το Σάββατο 16 Αυγούστου 2025, στις 20:30.

Η εκδήλωση αποτελεί θεσμό για την περιοχή και φέρνει κοντά την παράδοση, την ιστορική μνήμη και τη ζωντανή λαϊκή έκφραση μέσα από τη συμμετοχή δέκα εξαιρετικών χορευτικών συγκροτημάτων από όλη την Ελλάδα.

Συμμετέχουν:

Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος Πατρών

Πολιτιστικός Σύλλογος Κλειτορίας

Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Πατρών (ΛΑΧΟΠ)

Πολιτιστικός Σύλλογος Λουτρακίου "Μελιγκάβι"

Πολιτιστικός Σύλλογος Λυκουριωτών

Ελληνικός Παραδοσιακός Χορευτικός Όμιλος Δικταίοι Καστρινοί «Έλπαχο»

Παμμικρασιατικός Σύλλογος Πατρών και Περιχώρων

Πολιτιστικός Σύλλογος Μακρυγιάννη Πατρών & Αετοί του Μοριά – Σύλλογος Μύλων Πατρών

Πολιτιστικός Σύλλογος «Παλειά» Κάτω Αχαΐας

Πολιτιστικός Σύλλογος Συχαινών

Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παραδοσιακές φορεσιές και την αυθεντική ενέργεια της ελληνικής παράδοσης σας περιμένει. Το Αντάμωμα αποτελεί ανοιχτή πρόσκληση για όλους όσοι αγαπούν τον πολιτισμό, τη μουσική και την ιστορική συνέχεια του τόπου μας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη