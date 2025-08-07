Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Οι τιμές που «έπιασαν» τα εμβληματικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας της

Αυτή η σταθερότητα που είχε στον σκοπό της είναι που την κρατά επίκαιρη έως σήμερα, με ένα διαχρονικό στυλ που συνεχίζει να συγκινεί και να βρίσκει απήχηση σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Οι ρομαντικές λεπτομέρειες, οι κομψές σιλουέτες και οι τολμηρές χρωματικές επιλογές της δεν ήταν απλώς αισθητικές επιλογές, ήταν δηλώσεις αυτονομίας. Όπως είχε ρωτήσει κάποτε τους σχεδιαστές της: «Τι μήνυμα θα εκπέμπω αν το φορέσω αυτό»; Για εκείνη, η μόδα δεν ήταν μόνο θέμα ομορφιάς, αλλά θέμα ουσίας.

Η Νταϊάνα αναδιαμόρφωσε την εικόνα της βρετανικής μοναρχίας μέσα από το στυλ της, χρησιμοποιώντας το ως ένα ισχυρό μέσο επικοινωνίας που ξεπερνούσε σύνορα και γενιές.

Η δημοπρασία «Princess Diana’s Style & A Royal Collection» ήταν ένας φόρος τιμής στη μόδα, τη βασιλική παράδοση και την ανεξίτηλη επιρροή μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές του 20ού αιώνα. Πραγματοποιήθηκε από τον οίκο Julien’s Auctions στο Peninsula Beverly Hills, περιλάμβανε πάνω από 200 αντικείμενα της γκαρνταρόμπας της, όπως καπέλα, τσάντες, παπούτσια, αλλά και σκίτσα και χειρόγραφα γράμματα. Ο οίκος χαρακτήρισε τη συλλογή ως τη μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ σε δημοπρασία.

The caring dress

Ένα υπέροχο, φλοράλ φόρεμα που φορούσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα, πωλήθηκε έναντι 520.000 δολαρίων. Το φόρεμα, που η Νταϊάνα αποκαλούσε «φόρεμα της φροντίδας» (caring dress), καθώς τα φωτεινά του χρώματα βοηθούσαν να νιώθουν άνετα οι ασθενείς που επισκέπτονταν σε νοσοκομεία, φορέθηκε από την Νταϊάνα σε δημόσιες εμφανίσεις της αρκετές φορές, (1988-1992), μεταξύ των οποίων σε επίσημες επισκέψεις της στην Ισπανία και τη Νιγηρία.

Το μπλε, crepe-de-chine φόρεμα, σχεδιάστηκε αρχικά για την περιοδεία που έκανε με τον πρίγκιπα Κάρολο στην Αυστραλία, το 1988, αλλά η Νταϊάνα συνέχισε να το φοράει μέχρι το 1992. Το caring dress, σχεδιασμένο από τον βρετανικό οίκο υψηλής ραπτικής Bellville Sassoon, ήταν ένα από τα δέκα αντικείμενα που άγγιξαν εξαψήφια ποσά. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν ένα coat dress και μια κρεμ μεταξωτή τουαλέτα, και τα δύο από την Catherine Walker, που πουλήθηκαν έκαστο προς 455.000 δολάρια.

Επιπλέον, η δερμάτινη τσάντα Lady Dior του 1995, δώρο της πρώην πρώτης κυρίας της Γαλλίας, Bernadette Chirac, πωλήθηκε προς 325.000 δολάρια, ενώ ένα μπλε αμάνικο φόρεμα του σχεδιαστή Gianni Versace, στενού φίλου της Νταϊάνα, έφτασε τα 227.500 δολάρια. Ένα κίτρινο φλοράλ deux-pièces του Bruce Oldfield και ένα κοστούμι Escada, αποτελούμενο από 3 κομμάτια, πουλήθηκαν προς 260.000 δολάρια το καθένα.

Πριν τη δημοπρασία, η σχεδιάστρια μόδας Elizabeth Emanuel, συνδημιουργός του νυφικού της Νταϊάνα, δήλωσε σε σχετική ανακοίνωση ότι προσέφερε αρχειακά κομμάτια ώστε να «αγαπηθούν και εκτιμηθούν ξανά από όσους δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις χρυσές ημέρες, όταν η Νταϊάνα ήταν η πριγκίπισσα της καρδιάς μας». Ένα από τα σχέδιά της, το μαύρο βραδινό φόρεμα από ταφτά που φόρεσε η πριγκίπισσα σε επίσημη εκδήλωση στο Λονδίνο το 1981, πουλήθηκε προς 26.000 δολάρια.

Εκτός από τα επίσημα κομμάτια, η συλλογή περιελάμβανε και ρούχα που αναδείκνυαν το casual στυλ της Νταϊάνα στα ’80s και ’90s, όπως μια κατακόκκινη αθλητική φόρμα του σκι και ένα φαρδύ φούτερ με το λογότυπο του British Lung Foundation, που ξεπέρασαν κατά πολύ τις εκτιμήσεις και πωλήθηκαν προς 325.000 και 221.000 δολάρια αντίστοιχα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αντικείμενα της Νταϊάνα έχουν προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από συλλέκτες ακόμα και όταν ήταν εν ζωή. Το 1997, είχαν βγει προς πώληση σχεδόν 80 φορέματα που, μέσω του οίκου Christie’s, συγκέντρωσαν πάνω από 3,2 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που διατέθηκε από την πριγκίπισσα για την έρευνα κατά του καρκίνου και του AIDS. Ωστόσο, το ποσό-ρεκόρ που δόθηκε σε μία δημοπρασία για ένα ρούχο της, σημειώθηκε το 2023, όταν μια βραδινή δημιουργία του Jacques Azagury, που φορέθηκε από την Νταϊάνα σε δημόσιες εμφανίσεις στα μέσα της δεκαετίας του ’80, πωλήθηκε έναντι 1,14 εκατ. δολαρίων.

Η δημοπρασία «Princess Diana’s Style & A Royal Collection» περιλάμβανε επίσης αντικείμενα μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, μεταξύ άλλων της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και της βασιλομήτωρ, με μερικά από αυτά να χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα. Όπως ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών, μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον βρετανικό φιλανθρωπικό οργανισμό Muscular Dystrophy UK. «Η κληρονομιά της πριγκίπισσας Νταϊάνα ζει όχι μόνο μέσα από το ανθρωπιστικό της έργο, αλλά και στην διαχρονική κομψότητα του στυλ της, που συνεχίζει να εμπνέει τον κόσμο», δήλωσε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Julien’s Auctions, Martin Nolan, σε ανακοίνωση πριν από τη δημοπρασία.

newmoney.gr