Πασχάλης Τερζής: Πως είναι σήμερα στα 76 του

Ο Πασχάλης Τερζής τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να ζει απομονωμένος, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας κύρια προτεραιότητά του την οικογένειά του.

Αγαπημένη του συνήθεια, να ζει στιγμές με τη σύζυγό του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του.

Τελευταία του μουσική εμφάνιση – και μετά από πάρα πολλά χρόνια, συγκεκριμένα από το 2015 – ήταν το 2020, όταν κυκλοφόρησε σε συνεργασία με την κόρη του Γιάννα Τερζή, το κομμάτι «Για σένα μόνο» που έκανε μεγάλη επιτυχία.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly