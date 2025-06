Μάικλ Ντάγκλας: «Με τον πατέρα μου Κερκ, κάναμε πάνω από 150 ταινίες σε 80 χρόνια»

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ομιλία, ο Μάικλ Ντάγκλας αναφέρθηκε στους δεσμούς του με την ιταλική κινηματογραφική κοινότητα. Θυμήθηκε την επίσκεψή του στη Ρώμη πριν από 50 χρόνια για την προώθηση της συγκλονιστικής ταινίας «Στη Φωλιά του Κούκου-One Flew Over the Cuckoo's Nest», λέγοντας: «Είχαμε ένα υπέροχο βράδυ με όλους τους κορυφαίους Ιταλούς σκηνοθέτες εκείνης της εποχής: τον Μικελάντζελο Αντονιόνι, τη Λίνα Βερτμίλερ και τον Μπερνάρντο Μπερτολούτσι μεταξύ άλλων. Η εκτίμησή τους για την ταινία ήταν μοναδική, δεν υπήρχε ζήλια. Ήταν σαν να βρισκόμαστε σε μια μεγάλη οικογένεια».

Ο Μάικλ Ντάγκλας έχει παίξει σε σημαντικά φιλμ όπως το "The China Syndrome" (1979), την κωμική περιπέτεια "Romancing the Stone" (1984), το "The War of the Roses" (1989), το "Falling Down" (1993), το "The American President" (1995), με την Ανέτ Μπένινγκ, το "The Game" (1997), το Οσκαρικό "Traffic" (2000), το "Wonder Boys" (2000), κ.α.

*Λίγο πριν την απονομή του τιμητικού βραβείου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα ο βετεράνος πλέον ηθοποιός αποκάλυψε στο «Variety» ότι βρίσκεται στα αρχικά στάδια ενός νέου κινηματογραφικού πρότζεκτ. «Βασίζεται σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "The Atlantic", αλλά δεν θέλω να αποκαλύψω τίποτα ακόμα», ανέφερε ο ηθοποιός που είναι παντρεμένος με την Ουαλή σταρ Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, προσθέτοντας πως η ταινία θα ασχολείται με ένα «σύγχρονο θέμα».

*Από τις πολύ δυνατές ερμηνείες του Ντάγκλας που μάλιστα του χάρισαν και βραβείο Primetime Emmy Award για α' ανδρικό σε μίνι σειρά ή ταινία, ήταν αυτή ως Liberace στην ταινία του HBO "Behind the Candelabra" (2013) όπου είχε συμπρωταγωνιστήσει με τον Ματ Ντέιμον.

