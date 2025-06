Στους Παξούς με τον Μόργκαν Φρίμαν ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης

Στους Παξούς βρίσκεται ο διάσημος ηθοποιός Μόργκαν Φρίμαν, όπως αποκάλυψε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα ο γνωστός ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει μαζί με τον θρυλικό Αμερικανό καλλιτέχνη, τη Μαρία Καβογιάννη και την παρέα τους.

Στην ανάρτησή του αναφέρει: «Μαρία ετοιμάσου. Το καλοκαίρι ήρθε και έχουμε καλεσμένους στο νησί!!!»

Να σημειωθεί ότι λίγους μήνες νωρίτερα ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός είχε αποθεώσει τη σειρά «Μαέστρο», αποκαλώντας τη μάλιστα «μία σειρά αριστούργημα».

Η ανάρτηση του Χριστόφορου Παπακαλιάτη:

«Μαρία ετοιμάσου. Το καλοκαίρι ήρθε και έχουμε καλεσμένους στο νησί!!! Summer is here along with the legendary Mr. Morgan Freeman who visited Paxos with an amazing group of good friends!!!. What an honor. #island #paxos #guests #summer»