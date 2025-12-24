Κλέλια Ανδριολάτου για Maestro: “Ο νέος κύκλος έχει πολύ σασπένς και νέους ρόλους”

“Είδαμε νέα πράγματα, νέες εικόνες, έχουμε βγάλει πολύ ωραίο υλικό, κάναμε πάρα πολλές σκηνές, περισσότερες από αυτές που είχαμε υπολογίσει.

Ανυπομονώ να το μοιραστούμε με τον κόσμο”τόνισε η Κλέλια Ανδριολάτου σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή “Buongiorno”, απαντώντας σε ερωτήσεις για το Maestro και το ταξίδι της στη Βουδαπέστη με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη για τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν της δημοφιλούς σειράς.

“Ο νέος κύκλος έχει πολύ σασπένς και νέους ρόλους που ανατρέπουν πολύ την ιστορία”, είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή, η ίδια σημειώσε πως, “κρατάω τα προσωπικά μου και προσπαθώ να σέβομαι τους ανθρώπους που έχω γύρω μου. Δεν είμαστε όλοι για όλα, δεν θέλω να εκτίθεμαι στην προσωπική μου ζωή, έτσι είναι η δική μου αισθητική“.







