Οι The Dandy Warhols από το Πόρτλαντ για 1η φορά live στην Πάτρα

Οι The Dandy Warhols, το εμβληματικό συγκρότημα από το Πόρτλαντ των ΗΠΑ έρχεται για πρώτη (1η) φορά στην Πάτρα για μια σπουδαία όπως αναμένεται, συναυλία! Θα εμφανιστούν live την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2025 στα Παλαιά Σφαγεία στην Ακτή Δυμαίων.

Το φετινό καλοκαίρι παίρνει φωτιά με την μπάντα που επί 30 χρόνια χτίζει το μύθο του σύγχρονου rock’n’roll.

Η μπάντα που μας χάρισε μεγάλες επιτυχίες όπως τα “Get Off”, “Boys Better”, “Every Day Should Be a Holiday”, “Not If You Were the Last Junkie on Earth” και φυσικά, το “Bohemian Like You” έρχεται να γιωρτάσει μαζί μας τα 20 χρόνια λειτουργίας του Wave 97,4. Πέρυσι, με το Rockmaker, απέδειξαν ξανά το μεγαλείο τους, συνεργαζόμενοι με θρύλους όπως ο Slash, ο Frank Black και η Debbie Harry.

Την συναυλία θα ανοίξουν οι ''Goodbye Bedouin''.

https://inner-ear.gr/artists/goodbye-bedouin/

THE DANDY WARHOLS live στην Πάτρα

Παρασκευή 11 Ιουλίου 2025

Παλαιά Σφαγεία Πάτρών

Ώρα προσέλευσης: 19:00

Ώρα έναρξης: 20:00