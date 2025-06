Γιώργος Κυριακόπουλος: Από τη Θύελλα Πατρών στο Καμπιονάτο και στον Παναθηναϊκό

Georgios Kyriakopoulos of AC Monza reacts during Serie A 2024/25 football match between FC Internazionale and AC Monza at San Siro Stadium (Credit Image: © Beautiful Sports/Carabelli/dpa via ZUMA Press)