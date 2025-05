Τζένα Ορτέγκα για Wednesday: Ήμουν δυστυχισμένη

Σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη η Τζένα Ορτέγκα εξομολογήθηκε πως ένιωσε δυστυχισμένη μετά την εκρηκτική επιτυχία της σειράς «Wednesday» του Netflix, που εκτόξευσε την καριέρα της, αφού η πίεση και η υπερέκθεση που ακολούθησαν ήταν δύσκολα διαχειρίσιμες, ειδικά για ένα άτομο εσωστρεφές, όπως εκείνη.

«Για να είμαι ειλικρινής, μετά το σόου και προσπαθώντας να βρω τον δρόμο μου, ήμουν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος», δήλωσε. «Η πίεση και η προσοχή — για κάποιον που είναι αρκετά εσωστρεφής, ήταν τόσες έντονες και τρομακτικές».

Αν και εργάζεται από παιδί ως ηθοποιός, η Ορτέγκα έγινε ξαφνικά παγκόσμιο φαινόμενο, γεγονός που τη μετέτρεψε σε στόχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κάθε της κίνηση και επαγγελματική απόφαση τελούσαν υπό συνεχή κριτική. Όπως τόνισε, αισθάνθηκε «απίστευτα παρεξηγημένη» τη στιγμή που βρισκόταν στην κορύφωση της φήμης της. «Νιώθω πως το να είσαι νταής είναι πολύ δημοφιλές αυτή τη στιγμή», σημείωσε. «Το να βρεθείς στη λάθος πλευρά της δημοσιότητας ήταν πραγματικά αποκαλυπτικό».

Η ίδια αναγνώρισε ότι η επιτυχία του «Wednesday» υπήρξε δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία, της έδωσε την ευκαιρία να ανακαλύψει νέα ενδιαφέροντα, όπως το να μάθει βιολοντσέλο και να υιοθετήσει μια περισσότερο γοτθική αισθητική. «Πάντα με γοήτευαν τα σκοτεινά πράγματα, αλλά ήμουν παιδί της Disney και το όλο κλίμα ήταν να είσαι χαριτωμένη, ευγενική και υπερβολικά γλυκιά», είπε χαρακτηριστικά. Από την άλλη, ωστόσο, υπάρχουν περιορισμοί. «Κάνω μια σειρά που θα κρατήσει για χρόνια και στην οποία παίζω μια μαθήτρια. Αλλά είμαι και μια νεαρή γυναίκα», εξήγησε.

Η Ορτέγκα αναγνώρισε πως ο ρόλος της Wednesday ενδέχεται να περιορίσει τις αντιλήψεις της βιομηχανίας για τις δυνατότητές της ως ηθοποιού. Γι’ αυτό και επέλεξε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης σεζόν να συμμετάσχει σε μια σειρά διαφορετικών ταινιών, όπως το «Death of a Unicorn» της A24, το «Hurry Up Tomorrow» με τον The Weeknd, το «Klara and the Sun» του Τάικα Γουαϊτίτι και το «The Gallerist» με τη Νάταλι Πόρτμαν.

Ως μια ηθοποιός που στην παιδική της ηλικία υπήρξε σταρ και τώρα προσπαθεί να εδραιωθεί ως ενήλικη ηθοποιός, νιώθει ότι συχνά δεν την παίρνουν στα σοβαρά: «Απλώς δεν νιώθεις ότι σε αντιμετωπίζουν με τη δέουσα σοβαρότητα», τόνισε. «Ξέρεις, είναι σαν να είσαι ντυμένη με τη στολή της μαθήτριας. Υπάρχει κάτι σε αυτό που είναι πολύ προσβλητικό. Επίσης, όταν είσαι κοντή, οι άλλοι σε κοιτάζουν ήδη σωματικά από ψηλά… τα κορίτσια, αν δεν παραμείνουν όπως ήταν όταν τις πρωτοείδες, τότε λένε ''Α, κάτι δεν πάει καλά. Άλλαξε. Πούλησε την ψυχή της''. Αλλά βλέπεις αυτές τις γυναίκες στις πιο καθοριστικές στιγμές της ζωής τους, πειραματίζονται, γιατί αυτό είναι που κάνεις τότε».

Παρότι, όπως είπε, νιώθει πολύ ευγνώμων για τους θαυμαστές που έχει αποκτήσει σε όλο τον κόσμο μέσα από τη σειρά, προσπαθεί να χαράξει μια καριέρα που να συνδυάζει τις δικές της καλλιτεχνικές ανάγκες με τις προσδοκίες του κοινού. «Θέλω να μπορώ να τους ανταποδώσω. Αλλά θέλω επίσης να κάνω πράγματα που με ικανοποιούν δημιουργικά», επισήμανε. «Οπότε πρέπει να βρεθεί η ισορροπία: να κάνω ταινίες που μπορεί να τους ενδιαφέρουν και ταυτόχρονα ταινίες που με ενδιαφέρουν εμένα. Θέλω ρόλους που να είναι πιο ώριμοι, πιο τολμηροί και διαφορετικοί. Και μετά θέλω να μπορώ να παρατάξω όλα τα κορίτσια μου και να βλέπω κάτι διαφορετικό σε καθεμία τους», κατέληξε.