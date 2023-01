Τζένα Ορτέγκα: Η μικρούλα «Wednesday» παρέδωσε beauty μαθήματα στις Χρυσές Σφαίρες

Δεν «τρελαθήκαμε» με το μπεζ σομόν φόρεμά της με τις πλισέ ασυμμετρίες και τα ανοίγματα, έστω κι αν το περιοδικό People την έχρισε Gucci Goddess λόγω αρχαιοπρεπούς style, στο red carpet των Χρυσών Σφαιρών. Συμφωνούμε όμως πως το beauty look της ήταν ένα από τα πιο επίκαιρα και μοντέρνα! Η 20χρονη ηθοποιός Τζένα Ορτέγκα με τις μεξικάνικες ρίζες, που εξελίχθηκε σε super star του Netflix χάρη στη δημοφιλή σειρά «Wednesday» και έγινε η πρώτη λατίνα που προτάθηκε για τηλεοπτικό, πρωταγωνιστικό βραβείο σε τόσο νεαρή ηλικία, ήταν χτενισμένη και μακιγιαρισμένη υπέροχα. Με μαλλιά μεσαίου μήκους, κομμένα «ντεγκραντέ», σε «μύτες», στον πολύ περιζήτητο τελευταία τόνο της καραμέλας, υπάκουσε στο hairstylist David Stanwell, που χρησιμοποίησε προιόντα Fekkai. Είχε πολύ τονισμένα μάτια, με διπλό, super trendy eyeliner που λέγεται «double wing» και πολύ έντονες βλεφαρίδες. Η σκιά ήταν άτονη σε εκρού περλέ και το κραγιόν ροδακινί, ώστε το πρόσωπο να εναρμονίζεται χρωματικά με το ρούχο της. Το look φρόντισε ο makeup artist Vincent Oquendo. Εντύπωση έκαναν και οι rock-goth επιλογές των κολιέ, από λευκόχρυσο και ασήμι με την υπογραφή του διάσημου οίκου Tiffany & Co. Το layering απέφερε ένα αποτέλεσμα πολύ νεανικό.