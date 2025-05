Ο Άρης Πατρών και οι 52 Κυπελλούχοι των ΕΠΣ της χώρας

Ολοκληρώθηκε και ο τελευταίος Τελικός Κυπέλλου ΕΠΣ, αυτός στην Κω, και πλέον έχουμε το πλήρες "μωσαϊκό" των Κυπελλούχων της σεζόν 2024/25!

Ανάμεσά τους και ο κυπελλούχος ΕΠΣ Αχαϊας, ο Άρης Πατρών που κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας τον Παναιγιάλειο.

Αναλυτικά όλοι οι Κυπελλούχοι της χώρας, ανάμεσά τους και οκτώ ομάδες με θητεία στην Α' Εθνική:

Αθηνών = Αθλητικός Όμιλος Χαϊδαρίου 1937 Official

Αιτωλοακαρνανίας = Παναγρινιακός

Ανατολικής Αττικής = Ακαδημίες Α.Ο Κυανούς Αστήρ Βάρης

Αργολίδας = Α.Ο.Σπετσών Μπουμπουλίνα Official

Αρκαδίας = Ερμής Μελιγούς

Άρτας = Γ.Α.Σ. Αναγέννηση Άρτας

Αχαΐας = Α.Π.Σ.ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Βοιωτίας = Π.Α.Σ Κιθαιρών Καπαρελλίου

Γρεβενών = Α.Σ. Βατολάκκου

Δράμας = Doxa Dramas FC / Δόξα Δράμας

Δυτικής Αττικής = Μανδραϊκός Αθλητικός Όμιλος

Δωδεκανήσου = Α.Σ Απόλλων Καλυθιών - Apollon Kalithion FC

Έβρου = Αλεξανδρούπολη F.C

Ευβοίας = ΑΟ Αμαρυνθιακός

Ευρυτανίας = Κατσαντώνης Αγράφων

Ζακύνθου= ΑΠΣ Ζακυνθος 1961

Ηλείας = Θύελλα Πύργου

Ημαθίας = ΦΑΣ Νάουσα / FAS Naousa

Ηπείρου = ΠΑΣ Θύελλα Κατσικάς

Ηρακλείου = Α.Ο. Αρχανών Γιούχτας 2010

Θεσπρωτίας = ΑΕΝΣ

Θεσσαλίας = Ρήγας Φεραίος Βελεστίνου

Θράκης = Panthrakikos FC

Καβάλας = Άρης Πηγών

Καρδίτσας = Anagennisi Karditsas

Καστοριάς = Kastoria FC the official

Κέρκυρας = Α.Π.Σ. Ολυμπιάς Καρουσάδων

Κεφαλληνίας-Ιθάκης = Α.Π.Σ. Πυλαριακός

Κιλκίς = Α.Ο. ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ

Κοζάνης = Μακεδονικός Σιάτιστας

Κορινθίας = Α.Ο. Λουτράκι

Κυκλάδων = ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ 1929

Λακωνίας = Asteras Vlahioti F.C.

Λάρισας = Ηρακλής Λάρισας F.C.

Λασιθίου = A.O.Agios Nikolaos (A.O.A.N)

Λέσβου = Γ.Π.Σ Λουτρών "ΑΕΤΟΣ" Λέσβος

Μακεδονίας = Μ.Γ.Σ.Κ. "Ο Απόλλων"

Μεσσηνίας = Panthouriakos FC

Ξάνθης = Aris Avato FC / Άρης Αβάτου

Πειραιά = Εθνικός Πειραιώς - Ethnikos Piraeus FC

Πέλλας = Απολλων 1960 Κρυας Βρυσης

Πιερίας = ΣΦΚ Πιερικός 1961

Πρέβεζας-Λευκάδας = Tilikratis FC / Α.Ο. Τηλυκράτης

Ρεθύμνου = Α.Ο Ρεθυμνιακός

Σάμου = Αθλητική Ένωση Καρλόβασι

Σερρών = Απόλλων Παραλιμνίου

Τρικάλων = Αθλητικός Oμιλος Τρίκαλα

Φθιώτιδας = ΑΕ Μαλεσίνα

Φλώρινας = Α.Σ Μέγας Αλέξανδρος Αετού

Φωκίδας = Απόλλων Ευπαλίου TIHIO RACE

Χαλκιδικής = Α.Σ ΑΣΤΗΡ 1957 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Χανίων = Νέος Κισσαμικός

Χίου = Ποσειδών Καρδαμύλων Δείτε λιγότερα