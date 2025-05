Ο Φαίδων Παπαμιχαήλ από το Λεωνίδιο παρουσίασε τη νέα του σκηνοθετική απόπειρα, το φιλμ "Όταν το Φως Πέφτει"

Ο 63χρονος Ελληνοαμερικανός διευθυντής φωτογραφίας και σκηνοθέτης Φαίδων Παπαμιχαήλ - Phedon Papamichael με καταγωγή από το γραφικό Λεωνίδιο της Αρκαδίας, πρόσφατα παρουσίασε την 5η του σκηνοθετική απόπειρα με τίτλο «Όταν το Φως Πέφτει- Light Falls» που βγήκε στις Ελληνικές αίθουσες στις 8 Μαΐου 2025 σε διανομή της Feelgood.

Ο Οσκαρικός διευθυντής φωτογραφίας Φαίδων Παπαμιχαήλ με 2 σημαντικές υποψηφιότητες για το Όσκαρ καλύτερης φωτογραφίας στο παρελθόν, για την συγκινητική ταινία «Νεμπράσκα» του Ελληνοαμερικανού από το Αίγιο σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν το 2014 και για την «Δίκη των 7 του Σικάγου» του Άαρον Σόρκιν το 2021, θέλησε να σκηνοθετήσει και πάλι ο ίδιος μία ταινία και επέλεξε να γυρίσει ένα κοινωνικό θρίλερ με φόντο ένα Ελληνικό νησί.

Δύο Γεωργιανές που κάνουν διακοπές στην Άνδρο επισκέπτονται ένα εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο, όπου σε ένα δωμάτιο ζουν τρεις Αλβανοί που δουλεύουν στο νησί. Ένα ατύχημα θα γεννήσει μια σειρά παρεξηγήσεων, πυροδοτώντας ένα βίαιο ξέσπασμα με ανεξέλεγκτα αποτελέσματα.

Το σάιτ flix.gr έκανε λόγο για «μία άρτια κατασκευή, αλλά με κούφιο σενάριο που βασίζει τις ορμές των ηρώων του και τις ανατροπές της πλοκής σε μία συρραφή από εύκολα στερεότυπα».

Πρόκειται για μία κινηματογραφική συμπαραγωγή της Γεωργίας και της Ελλάδας, 2023.

«Καλογυρισμένο, αλλά σεναριακά άτεχνο θρίλερ, το οποίο αντιπαραθέτει άτσαλα δύο διαφορετικούς κόσμους, θέλοντας να σχολιάσει πολιτικοκοινωνικά μια Ευρώπη σε πολλαπλή κρίση», έγραψε στην κριτική του για την ταινία το περιοδικό Αθηνόραμα.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο ταλαντούχος Φαίδων Παπαμιχαήλ, ο οποίος είχε την ευθύνη της διεύθυνσης φωτογραφίας και στην προπέρσινη ταινία του Ιντιάνα Τζόουνς με τον Χάρισον Φορντ, «Indiana Jones and the Dial of Destiny, ο Δίσκος του Πεπρωμένου» του James Mangold το 2023 που προβλήθηκε με επιτυχία και στην Πάτρα, είχε ξαναγυρίσει ταινία του στην Ελλάδα που μάλιστα την υπέγραφε και σκηνοθετικά, πριν από περίπου 15 χρόνια.