Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πινγκ πονγκ ο πατρινός τεχνικός Μιχάλης Κατσικαδέλης

Ακριβώς πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα το 17o Sports Science Congress της παγκόσμιας ομοσπονδίας Πινγκ - πονγκ.

Ήταν διήμερο, επανήλθε στο πρόγραμμα της ITTF ύστερα από έξι χρόνια και είχε παρόντες δύο Έλληνες. Το παρακολούθησαν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής και προπονητές Μιχάλης Κατσικαδέλης και Ανδρέας Νικολακάκης και σήμερα 16/05 παρουσίασαν τις εργασίες τους.

Ο πατρινός Μιχάλης Κατσικαδέλης (με την πολυετή παρουσία στα Επιστημονικά Συνέδρια) παρουσίασε ως εκπρόσωπος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, την ερευνητική μελέτη: "Coach ethical leadership and athletes’ intrinsic motivation: exploring their effects on athletes’ dualistic passion" (Η ηθική ηγεσία του προπονητή και τα εσωτερικά κίνητρα των αθλητών: διερεύνηση των επιπτώσεών τους στο δυαδικό πάθος των αθλητών).

Ο Νικολακάκης, σε μία νέα και σπουδαία εμπειρία, παρουσίασε σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης την ερευνητική εργασία "Investigating self-esteem and physical self-perception in table tennis athletes with and without mobility disabilities" (Διερεύνηση της αυτοεκτίμησης και της σωματικής αυτοαντίληψης σε αθλητές επιτραπέζιας αντισφαίρισης με και χωρίς κινητικές αναπηρίες).

Αναμφίβολα η νέα ελληνική συμμετοχή στο Επιστημονικό Συνέδριο του αθλήματος αποτελεί παράλληλα τιμή για τον προπονητικό χώρο και την Ε.Φ.Ο.Επ.Α..