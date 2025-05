Η μεγάλη στιγμή της Klavdia, οι συγκρίσεις με το "Παναγιά μου" της Μαρίζας Κωχ και η Eurovision ως μάθημα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Εν τέλει η Μαρίζα Κωχ είπε το "Παναγιά μου, Παναγιά μου" (την μουσική την είχε συνθέσει η ίδια ενώ οι στίχοι ήταν του Μιχάλη Φωτιάδη και ο Μιχάλης Ροζάκης είχε διευθύνει την ορχήστρα) και στη σκηνή την είχε συνοδέψει στο λαούτο ο Δημήτρης Ζουμπούλης. Προφανώς δεν την ενδιέφερε η θέση. Το «Παναγιά μου Παναγιά μου» παρουσιάστηκε 10ο στη σειρά ανάμεσα σε 18 συμμετοχές & στο τέλος της ψηφοφορίας, η συμμετοχή μας είχε λάβει 20 βαθμούς, τερματίζοντας στη 13η θέση. Όσο για το τραγούδι που πήρε την 1η θέση τότε και το τρόπαιο της Γιουροβίζιον ήταν το "Save Your Kisses for Me" των Brotherhood of Man από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τέλος να υπογραμμίσουμε πως αφορμή για την αναφορά μας αυτή στη συμμετοχή του 1976 και τις όποιες συγκρίσεις γίνονται με το φετινό μας κομμάτι, μας έδωσε και η ωραία συνέντευξη που έδωσε και παρακολουθήσαμε το βράδυ της Τετάρτης 14-5-2025 στο ΡΙΚ της Κύπρου, ο Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (στην Κόρινθο). Όπως λοιπόν μάθαμε από τη συνέντευξη του στην εκπομπή «Προκλήσεις» του Ανδρέα Κημήτρη, ο Αντώνης Κλάψης διδάσκει στους και ένα μάθημα που άπτεται ακριβώς του θέματος της Διπλωματίας και Πολιτικής στην Eurovision και απ’ όσο αντιληφθήκαμε, πρόκειται για ένα μάθημα δημοφιλές που προτιμούν οι φοιτητές ενώ και κάθε χρονιά την ώρα του διαγωνισμού συχνά οι φοιτητές που έχουν πάρει αυτό το μάθημα κάνουν ανάλυση του βαθμολογικού αποτελέσματος ακόμη και live την ώρα του διαγωνισμού.

*Να μην παραλείψουμε να πούμε πως η τουρκική τηλεόραση «πειράχτηκε» τόσο πολύ με την «Παναγιά μου, Παναγιά μου» της Κωχ που μεταδίδοντας τότε τον διαγωνισμό, την ώρα της ελληνικής συμμετοχής, μας έκοψε και μετέδωσε ένα εθνικιστικό τουρκικό τραγούδι με τίτλο «Memleketim» («πατρίδα μου»)!

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον αποψινό Β' Ημιτελικό της 69ης Γιουροβίζιον είναι: Αυστραλία, Μαυροβούνιο, Ιρλανδία, Λετονία, Αρμενία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Λιθουανία, Μάλτα, Γεωργία, Γαλλία, Δανία, Τσεχία, Λουξεμβούργο, Ισραήλ, Γερμανία, Σερβία και Φινλανδία (οι χώρες Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία εκ των Βig 5 ψηφίζουν απόψε και ελπίζουμε να πάρουμε κάποιες ψήφους και από αυτές).

*Το τραγούδι «Αστερομάτα» είναι δημιουργία των Arcade και της Κλαυδίας στη σύνθεση, ενώ οι στίχοι φέρουν την υπογραφή των Arcade. Τη σκηνική παρουσίαση στο St. Jakobshalle της Βασιλείας της Ελβετίας υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός ενώ στη δημιουργική ομάδα συμμετέχουν οι Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Deux Hommes (fashion designer), Γιάννης Μουρίκης (set designer) και Γιώργος Τέλλoς (light designer).

Με ορισμένα στοιχεία & από το ΑΠΕ

Κείμενο: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ