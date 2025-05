Eurovision 2025: Τα φαβορί του β’ ημιτελικού και η πρόβλεψη για την Ελλάδα

Ο JJ το 2020, συμμετείχε στην ένατη σεζόν του «The Voice UK» και κατάφερε να φτάσει μέχρι τη φάση των Knockouts, ενώ είχε προσπαθήσει να πάρει μέρος και στο «The Voice of Germany». Την επόμενη χρονιά, συμμετείχε στην πέμπτη σεζόν του μουσικού σόου «Starmania» και έφτασε μέχρι τον πρώτο τελικό. Επίσης, ο νεαρός καλλιτέχνης φοιτά στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Τεχνών της Βιέννης. Το «Wasted Love» συνδυάζει ποπ και λυρικά στοιχεία, με techno ήχους και με βάση τα στοιχήματα πρόκειται να φτάσει μία ανάσα πριν την κορυφή, στην 2η θέση.

Γαλλία - Louane - Maman Η Γαλλία εκπροσωπείται φέτος στη Eurovision από τη Louane. Το πραγματικό της όνομα είναι Anne Edwige Maria Peichert, γεννήθηκε το 1996 και κάνει καριέρα στην υποκριτική και στο τραγούδι με το όνομα Louane Emera. Στη Γαλλία έγινε γνωστή για την συμμετοχή της στο The Voice του 2013 και για τον ρόλο της στην ταινία «La Famille Bélier του 2014», για την οποία κέρδισε το βραβείο César ως ανερχόμενη ηθοποιός. Ο πατέρας της Louane, Jean-Pierre Peichert, ήταν Γάλλος, γιος Πολωνής μητέρας και Γερμανού πατέρα, ενώ η μητέρα της, Isabel Pinto dos Santos, είχε βραζιλιάνικη και πορτογαλική καταγωγή, ωστόσο «έφυγαν» και οι δύο από τη ζωή όσο εκείνη βρισκόταν στην εφηβεία. Η Louane στις 5 Φεβρουαρίου 2015, άνοιξε την παράσταση της Jessie J στο Παρίσι.

Στις 30 Ιανουαρίου 2025, ανακοινώθηκε ότι η Louane θα εκπροσωπούσε τη Γαλλία στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2025 στη Βασιλεία με το κομμάτι «Maman», που μιλάει για την εκλιπούσα μητέρα της. Το τραγούδι γράφτηκε από την ίδια την Louane μαζί με τον Tristan Salvati, ο οποίος έκανε την παραγωγή του τραγουδιού. Πρόκειται για μία αισθαντική μπαλάντα που κυκλοφόρησε στις 15 Μαρτίου 2025 και αναμένεται να τερματίσει στον μεγάλο τελικό της Eurovision, σύμφωνα πάντα με τα στοιχήματα, στην 3η θέση.

Ισραήλ - Yuval Raphael - New Day Will Rise

Η Yuval Raphael πρόκειται να εκπροσωπήσει το Ισραήλ στη φετινή Eurovision και θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί, καθώς στον μεγάλο τελικό τα στοιχήματα λένε ότι θα τερματίσει στην 4η θέση. Η τραγουδίστρια είναι γεννημένη στις 5 Νοεμβρίου 2000 και έχοντας κερδίσει την 11η σεζόν του διαγωνισμού τραγουδιού «HaKokhav HaBa» πρόκειται να εκπροσωπήσει τη χώρα της στον διεθνή διαγωνισμό με το κομμάτι «New Day Will Rise».