Η Barbra Streisand επέστρεψε μουσικά μ’ ένα ντουέτο με τον Hozier, το "The First Time Ever I Saw Your Face"

Η Αμερικανίδα ντίβα του τραγουδιού και της ηθοποιίας Μπάρμπρα Στρέιζαντ μπορεί πριν λίγες μέρες να συμπλήρωσε αισίως τα 83 της χρόνια (στις 24-4), ωστόσο ακμαία και ακαταπόνητη, είναι αυτό τον καιρό και πάλι στην πρώτη γραμμή της καλλιτεχνικής επικαιρότητας χάρη σε ένα υπέροχο ντουέτο της με τίτλο “The First Time Ever I Saw Your Face”.

H επιστροφή της θρυλικής φωνής της Μπάρμπρα Στρέιζαντ γίνεται με την υποστήριξη ενός modern classic ήρωα, του 35χρονου Ιρλανδού τραγουδοποιού και ερμηνευτή Χόζιερ – Hozier, όπως αναφέρει η Sony Music Greece. Οι περισσότεροι γνωρίσαμε τον Χόζιερ μέσα από την τεράστια επιτυχία του, «Take me to Church» το 2014.

Η Barbra Streisand & ο Hozier, παρουσιάζουν μια νέα εκδοχή του κλασικού τραγουδιού “The First Time Ever I Saw Your Face” που είχε πει σε α’ εκτέλεση η Roberta Flack (1972). Το τραγούδι αποτελεί τον πρώτο προάγγελο από το επερχόμενο album της Streisand, “The Secret of Life: Partners, Volume Two”, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Ιουνίου 2025 από την Columbia Records και φυσικά το περιμένουν με λατρεία οι αναρίθμητοι φαν της ανά τον κόσμο.

Το “The First Time Ever I Saw Your Face” γράφτηκε το 1957 από τον Ewan MacColl και έγινε ευρέως γνωστό από την ερμηνεία της Roberta Flack το 1972, η οποία κέρδισε τα βραβεία Grammy για το καλύτερο Τραγούδι και την Ηχογράφηση της Χρονιάς. Στη νέα αυτή εκδοχή, η Streisand και ο Hozier προσφέρουν μια συναισθηματική και αρμονική ερμηνεία, συνοδευόμενοι από την London Symphony Orchestra, αποτίοντας φόρο τιμής στην κλασική εκδοχή του τραγουδιού.