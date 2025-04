Πέρα από τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ»: 10 πασχαλινές ταινίες για τις άγιες μέρες

1) Tα Πάθη του Χριστού (The Passion of Christ, 2004)

Πόσο κλασσικό το θες; Ε το «The 10 Commandments» σε σκηνοθεσία Cecil B. DeMille από το πολύ μακρινό 1956 είναι η απόλυτη κ΄λασσική ταινία. Δεν είναι τυχαία μια διαχρονική ταινία και μια από τις καλύτερες βιβλικές επικές που έχουν γυριστεί ποτέ καθώς έδεσε αριστουργηματικά το μπλοκμπάστερ κλίμακας θέαμα -της εποχής- με την αφήγηση. Ο DeMille δάμασε για χάρη της ταινίας σαν -άλλος James Cameron της εποχής τοy- διάφορες τεχνολογικές καινοτομίες όπως το VistaVision της Technicolor και τη blue screen.

Στο ρόλο του Μωυσή συναντάμε τον Τσάρλτον Ίστον, τον Γιουλ Μπρίνερ ως Ραμσή, την Άνν Μπάξτερ ως Νεφερτίτη, Έντουαρντ Ρόμπινσον (ως Δαθάν) και Ιβόν ντε Κάρλο (ως Σεπφώρα) μεταξύ άλλων. Γυρίστηκε στην Αίγυπτο και το όρος Σινά, ενώ ήταν υποψήφια για επτά Όσκαρ κερδίζοντας τελικά αυτό των Ειδικών Εφέ.

5) Ο Τελευταίος Πειρασμός (The Last Temptation of Christ, 1988)