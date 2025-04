Για 2 επετειακές προβολές το φιλμ «Monty Python & The Holy Grail-Το Αδελφάτο των Ιπποτών της Ελεεινής τραπέζης»

Η θρυλική ταινία «Monty Python & The Holy Grail-Το Αδελφάτο των Ιπποτών της Ελεεινής τραπέζης» που θεωρείται ένα αξεπέραστο παράδειγμα δημιουργικής ελευθερίας, αναρχικού χιούμορ και συλλογικής ιδιοφυΐας, συμπληρώνει 50 χρόνια από το 1975 που πρωτοκυκλοφόρησε στις αίθουσες και στις 2 και 3 Μαΐου 2025 στις 23:00 θα γίνουν 2 επετειακές προβολές αποκλειστικά στον ιστορικότερο κινηματογράφο Τέχνης της Αθήνας, το STUDIO new star art cinema (μέλος του CICAE).

“Ένδοξα ανόητη και διεστραμμένη”. Stephen Rea, Philadelphia Inquirer

“Κανείς ποτέ δεν έθεσε την λαμπρότητα στην υπηρεσία της βλακείας με τον τρόπο που το έκαναν οι Monty Python”. Jay Carr, Boston Globe

“Ανόητο, ημιμαθές και slapstick, αλλά... θα το θέλατε διαφορετικό;” Dave Kehr, Chicago Reader.

«MONTY PYTHON’S - ΤΟ ΑΔΕΛΦΑΤΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΕΙΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ»

Σκηνοθεσία:Terry Gilliam, Terry Jones

Σενάριο: Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Terry Jones, Michael Palin

Παραγωγή: Mark Forstater, Michael White

Φωτογραφία: Terry Bedford

Μοντάζ: John Hackney

Με τους: Graham Champan, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Michael Pain, Connie Booth, Carol Cleveland.

Σχεδιασμός Παραγωγής: Roy Forge Smith

Κοστούμια: Hazel Pethig

Βρετανία – 1975

Διάρκεια: 91 λεπτά – Έγχρωμο.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο βασιλιάς Αρθούρος και οι Ιππότες της Στρογγυλής Τραπέζης ξεκινούν για μια low budget, "διαφορετική" αναζήτηση του ιερού δισκοπότηρου.

Ο Βασιλιάς Αρθούρος, με τον πιστό υπηρέτη του Πέρσυβαλ, ξεκινά ένα μαραθώνιο ταξίδι μέσα στο βασίλειό του, αναζητώντας το Άγιο Δισκοπότηρο, ένα κειμήλιο που έχει μέσα του τη Θεϊκή Δύναμη και θα τον βοηθήσει να κυβερνήσει τη χώρα με σύνεση και δικαιοσύνη. Στην πορεία του θα συναντήσει σπουδαίους ιππότες, θα τους στρατολογήσει και μαζί θα συνεχίσουν την αναζήτηση αυτή μέχρι τέλους.

Η εκπληκτική, ευφυέστατη ομάδα των Monty Python, στην πιο ξεκαρδιστική τους, μεγάλου μήκους ταινία, το Holy Grail, αναλαμβάνει να κατακρεουργήσει τον θρύλο του Βασιλιά Αρθούρου και των Ιπποτών της Στρογγυλής (Ελεεινής) Τραπέζης, στην αναζήτησή τους για το Άγιο Δισκοπότηρο.

Από τους τίτλους αρχής ως και το αναπάντεχο, μοναδικό φινάλε της, η ταινία εγγυάται με τα σπαρταριστά της επεισόδια, πως θα ξεκαρδιστείτε στα γέλια!

Monty Python & The Holy Grail

Πρόκειται για την πρώτη ταινία των Μonty Python, βασισμένη σε ένα πρωτότυπο σενάριο, στου οποίου τη συγγραφή συνέβαλε όλη η ομάδα. Η πρώτη τους απόπειρα ήταν το And Now For Something Completely Different το 1971, το οποίο περιλάμβανε επιλεγμένα σκετς από τις δύο πρώτες seasons της άκρως επιτυχημένης σειράς, η οποία τους καθιέρωσε, Monty Python's Flying Circus (προβαλλόταν στο BBC από το 1969 μέχρι το 1974).

Όσον αφορά τις επόμενες παραγωγές της ομάδας:

- Το 1979 θα βγει η δεύτερη πιο επιτυχημένη κωμωδία τους Life of Brian, η οποία αναφέρεται στη ζωή του Brian, ο οποίος γεννήθηκε δίπλα στη φάτνη που γεννήθηκε ο Χριστός.

- Το 1982 θα δώσουν μια ζωντανή παράσταση στο Hollywood, αναπαριστώντας sketch από τη σειρά τους Monty Python's Flying Circus. Η παράσταση αυτή θα κυκλοφορήσει με τον τίτλο Monty Python Live at the Hollywood Bowl.

-Το 1983 θα βγάλουν την κωμωδία Monty Python's the Meaning of Life, στην οποία παρουσιάζουν διάφορα σκετς σατιρίζοντας και θίγοντας αρκετές πτυχές της καθημερινότητας τότε (π.χ. απαρχές της παγκοσμιοποίησης).

Οι καινοτομίες τους, το ιδιαίτερο χιούμορ τους και η εφευρετικότητά τους επαναπροσδιόρισαν τον όρο κωμωδία και επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο γράφονταν και γυρίζονταν κωμωδίες από εκεί και πέρα. Πολλοί κριτικοί (και όχι μόνο) παρομοιάζουν την προσφορά και την επιρροή των Monty Python στην κωμωδία με τη σημαντικότητα και το αντίκτυπο των Beatles στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα!

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ