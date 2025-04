Το θρίλερ κατασκοπείας "The Amateur" από 10-4 στη χώρα μας

Ταυτόχρονα με την έξοδο του στις Αμερικανικές αίθουσες, καταφθάνει από την Πέμπτη 10-4-2025 στις κινηματογραφικές αίθουσες της χώρα μας το θρίλερ κατασκοπείας «Ο Ερασιτέχνης – The Amateur» σε σκηνοθεσία του Βρετανού δημιουργού James Hawes και με πρωταγωνιστές τον βραβευμένο με Όσκαρ το 2018, 43χρονο Αμερικανό ηθοποιό Rami Malek (για το «Bohemian Rhapsody» όπου υποδύθηκε τον Φρέντι Μέρκιουρι των Queen) και τον υποψήφιο για Όσκαρ, 63χρονο Αφροαμερικανό ηθοποιό Laurence Fishburne («What's Love Got to Do with It»).

Το νέο αυτό θρίλερ κατασκοπείας απ’ όσο είδαμε, θα παίζεται από την Πέμπτη 10 Απριλίου 2025 και στην Πάτρα.

Ο Τσάρλι Χέλερ (στο ρόλο ο Rami Malek) είναι ένας πανέξυπνος, αλλά βαθιά εσωστρεφής υπάλληλος της CIA που εργάζεται ως ειδήμων στο σπάσιμο κωδίκων σε ένα υπόγειο στα κεντρικά γραφεία στο Λάνγκλεϊ και του οποίου η ζωή ανατρέπεται όταν η γυναίκα του σκοτώνεται σε τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο. Όταν οι προϊστάμενοί του αρνούνται να αναλάβουν δράση, εκείνος παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, ξεκινώντας ένα επικίνδυνο οδοιπορικό ανά τον κόσμο για να εντοπίσει τους υπεύθυνους, με την ευφυΐα του να αποτελεί το απόλυτο όπλο για να ξεφύγει από τους διώκτες του και να πετύχει την εκδίκησή του.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez, Danny Sapani και όπως προαναφέραμε ο Laurence Fishburne. Τη σκηνοθεσία της ταινίας«The Amateur» υπογράφει ο James Hawes. Το σενάριο είναι των Ken Nolan και Gary Spinelli, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Robert Littell. Παραγωγοί της ταινίας είναι οι Hutch Parker, p.g.a., Dan Wilson, p.g.a., Rami Malek και Joel B. Michaels, ενώ εκτελεστικός παραγωγός είναι ο JJ Hook.

Η ταινία βγαίνει στη χώρα μας σε διανομή από την FEELGOOD.