Πάτρα: Στο Θέατρο Λιθογραφείον το έργο "NATURA MORTA (a dance less)", του χορογράφου Σπύρου Κουβαρά

Στο Θέατρο Λιθογραφείον στην οδό Μαιζώνος 172 Β, στην Πάτρα θα παρουσιαστεί το σαββατοκύριακο 29 και 30 Μαρτίου το έργο "NATURA MORTA (a dance less)", του χορογράφου Σπύρου Κουβαρά και της ελληνογαλλικής ομάδας σύγχρονου χορού, Synthesis 748 Dance Co.

Η επιχορηγούμενη από το Υπουργείο Πολιτισμού παράσταση, σε συνέχεια της περιοδείας της εντός και εκτός Ελλάδας, έρχεται στην Πάτρα, για 2 μόνο παραστάσεις, στις 29 και 30 Μαρτίου στο θέατρο Λιθογραφείον.

Ο διεθνής, Πατρινής καταγωγής, χορογράφος παρουσιάζει μια εικαστική χορογραφία για δυο σώματα, ένα Ρέκβιεμ για την απώλεια και τις χαμένες φύσεις, αποτίοντας φόρο τιμής στον αδερφό του, συνθέτη και συνεργάτη της ομάδας, Γιώργο Κουβαρά, που έφυγε πρόωρα από την ζωή.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί το Σάββατο 29-3 στις 21:00 & την Κυριακή 30-3 στις 20:00.

Ο χορογράφος Σπύρος Κουβαράς και η ελληνογαλλική ομάδα σύγχρονου χορού, Synthesis 748 Dance Co, μετά το καλλιτεχνικό τους residency στο CND-Centre National de la Danse στο Παρίσι και τις sold out παραστάσεις σε Αθήνα, Λάρισα, Κέρκυρα και Ιωάννινα, έρχονται στην Πάτρα για δυο παραστάσεις. Ο χορογράφος Σπύρος Κουβαράς αντλώντας έμπνευση απο τους Φλαμανδούς ζωγράφους του 17ου αιώνα, με το “NATURA MORTA (a dance less)”, ο Σπύρος Κουβαράς και η Synthesis 748 Dance. Co, υπογράφουν ένα έργο για την απώλεια και “τις χαμένες φύσεις”, μια χορογραφία που λειτουργεί ως υπόμνηση του χρόνου για την αναπόδραστη μοίρα του ανθρώπου και την τρωτότητα του κόσμου.

Ο χορογράφος, τιμώντας τη μνήμη του συνθέτη Γιώργου Κουβαρά, σταθερού συνεργάτη της ομάδας, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, εισάγει έναν ενδιάμεσο χωροχρόνο στον οποίο εκτυλίσσεται ένα χορευτικό τελετουργικό, που αναπτύσσεται άλλοτε ως σύγχρονο μοιρολόι και άλλοτε ως αρχαϊκό Rave, ακολουθώντας μια αυξητική κλιμάκωση κινητικής έντασης. Σ’ ένα μεταιχμιακό σκηνικό περιβάλλον, δύο χορευτές μετέωροι στον θρήνο και την έκσταση, στο τραύμα και την ίαση, σαν σύγχρονοι σαμάνοι, αποτίουν ένα ύστατο χαίρε επιζητώντας με τον χορό τους, τα σώματα τους να γίνουν σπορά για πιθανές νέες φύσεις. Μια τελετουργική έκλειψη για όσα χάνουμε και μια (προσ)ευχή για όσα γεννηθούν.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ιδέα, Χορογραφία, Σκηνογραφία: Σπύρος Κουβαράς

Πρωτότυπη Μουσική: Γιώργος Κουβαράς

Καλλιτεχνική Συνεργάτις: Κορίνα Κοτσίρη

Χορευτές: Χριστίνα Καραγιάννη, Σπύρος Κουβαράς

Δραματουργία: Στέλλα Δημητρακοπούλου

Κινητική Έρευνα: Alexandra Rogovska

Σχεδιασμός Φωτισμών: Θωμάς Οικονομάκος

Ποίημα: Μαρία Λάππα

Φωτογραφίες: Στράτος Γιαννατσής

Οπτικό Υλικό: Γιώργος Μπακάλης

Παραγωγή: Synthesis 748 Dance Co.

*Η περιοδεία της ομάδας επιχορηγείται απο το Υπουργείο Πολιτισμού και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας και του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων.

Το έργο δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του CND - Γαλλικού Εθνικού Κέντρου Χορού στο Παρίσι, του Centre Culturel Hellénique και του Υπουργείου Πολιτισμού.

*Θέατρο Λιθογραφείον

Μαιζώνος 172 Β, Πάτρα

Τιμή εισιτηρίου: 15 € γενική είσοδος, 12 € μειωμένο

(άνεργοι, + 65, φοιτητές, ΑΜΕΑ, σπουδαστές σχολών χορού)

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/dance/natura-morta-a-dance-less-tour-2025/

*** Το ταμείο του θεάτρου δεν διαθέτει τερματικό POS

*** Η παράσταση περιέχει σκηνές γυμνού.

SYNTHESIS 748 DANCE CO.

H Synthesis 748 Dance Co. ιδρύθηκε το 2010 στο Παρίσι από τον χορογράφο, χορευτή, Σπύρο Κουβαρά με την υποστήριξη του CND - Γαλλικού Εθνικού Κέντρου. Από το 2017 η ομάδα υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και βάση της είναι η Αθήνα. Η Synthesis 748 Dance Co. έχει αναπτύξει διεθνή πορεία και έργα της έχουν παρουσιαστεί σε θέατρα, μουσεία, γκαλερί, αρχαιολογικούς χώρους και φεστιβάλ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στη Νότια Αμερική, στον Λίβανο και πρόσφατα στο CICA Museum στη Νότια Κορέα. Η χορογραφική έρευνα και πρακτική του Σπύρου Κουβαρά εμπνέεται από τον μύθο και τις μετανθρωπιστικές θεωρίες και εστιάζει στο κοινωνικό φαντασιακό, αγκαλιάζοντας ουτοπικές κοινότητες του παρόντος και του μέλλοντος. Το χορευτικό λεξιλόγιο αποκλίνει από τις αναγνωρίσιμες φόρμες του σύγχρονου χορού και επικεντρώνεται στις αλληλεπιδράσεις σώματος, ήχου και εικόνας δημιουργώντας κινητικά περιβάλλοντα νεοτελετουργικής αισθητικής.

www.spyroskouvaras.com