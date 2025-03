Βόρεια Μακεδονία: Ασύλληπτη τραγωδία με 51 νεκρούς - Πώς ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά

BREAKING: TRAGEDY STRIKES IN NORTH MACEDONIA A devastating fire broke out at a nightclub in Kocani, North Macedonia, resulting in a tragic loss of life. CONFIRMED CASUALTIES At least 50 people have been reported killed in the blaze. pic.twitter.com/WCp04TXvE5

Ο πρωθυπουργός , Κυριάκος Μητσοτάκης,εξέφρασε « θερμά συλλυπητήρια στον λαό της Βόρειας Μακεδονίας για τις ζωές που χάθηκαν στην τραγική πυρκαγιά στο Κοτσάνι. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», τονίζει σ' ανάρτηση του , στα αγγλικά , στα κοινωνικά δύκτυα . Το κείμενο της ανάρτησης του πρωθυπουργού είναι το0 ακόλουθο: «Heartfelt condolences to the people of North Macedonia for the lives lost in the tragic fire in Kočani. My thoughts are with the victims and their families, and I wish a speedy recovery to the injured. Greece stands ready to assist in this difficult time».