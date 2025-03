"Άθλοι Γυναικών" στο Θέατρο Γραμμές Τέχνης

Στην εκδήλωση συμμετέχουν σπουδαίες γυναίκες όπως:

Λίγα λόγια για το έργο “H ζωή είναι επιθυμία” της Ελένης Βασιλοπούλου

“Οι διαδρομές στη ζωή μας είναι πολλές! Κάποιες δεν τις επιλέξαμε, δεν τις περιμέναμε, δεν τις θέλαμε. Τις αντιμετωπίσαμε, άλλοτε με μικρές κι άλλοτε με μεγάλες απώλειες. Με σημάδια ανεξίτηλα και σκέψεις που θα μας συντροφεύουν πάντα. Κάθε διαδρομή έχει μια αφετηρία. Η Ιφιγένεια ξεριζώθηκε σε μικρή ηλικία, μαζί με τη μητέρα της. Άφησαν ένα σπιτικό, το νοικοκυριό τους, τα πράγματα τους και με ελάχιστα ρούχα κι ένα αρκουδάκι αγκαλιά, βρέθηκαν σε μια ξένη χώρα. Η ζωή της Ιφιγένειας, ήταν προδιαγεγραμμένη για πολλούς. Εκείνη όμως, έμαθε τη γλώσσα, σπούδασε, έθεσε στόχους και κατάφερε να ηγηθεί μεταξύ ανδρών, σε μια μια πολυεθνική εταιρεία.

Γνώρισε τον έρωτα, την αγάπη και μια πρόκληση ξαφνικά, συντάραξε τη ζωή της. Πόσες φορές θα ορθώσει το ανάστημα της και θα παλέψει; Όσες χρειαστεί. Στις προσωπικές μας μάχες, η συνείδηση είναι συνοδοιπόρος! Με αυτήν λες μόνο αλήθειες. Γιατί η συνείδηση γνωρίζει καλά κάθε σκέψη, κάθε αντίδραση. Είναι εκεί, να φωτίσει τα σκοτάδια σου.

Να σου θυμίσει το παιδί που κρύβεις μέσα σου! Στην αρχή είναι επιβίωση, μετά τρόπος ζωής, αργότερα λύτρωση και τέλος, αρχίζεις πάλι να γεύεσαι τη ζωή με μεγαλύτερη επιθυμία! Σ’ αυτές τις διαδρομές αναζητάς μια αγκαλιά. Τις στιγμές που το σκοτάδι έρχεται να επισκιάσει το φως, εσύ έχει δίπλα σου ένα σύντροφο, ένα φίλο, έναν δικό σου άνθρωπο για να πετάξει το σκοτεινό πέπλο, να σκορπίσει τις ανησυχίες σου στον αέρα, να σε αγκαλιάσει, να σ΄ αγαπήσει. Το βλέμμα σου εστιάζει στα σημάδια, εκείνος όμως αναζητά μόνο τα μάτια σου! Οι ανασφάλειες σου, οι φοβίες σου, οι σκέψεις που κάνεις ότι δεν είσαι όμορφη, αποδυναμώνουν στην αγκαλιά του! Γιατί αυτός που σ’ αγαπά δεν άντεξε αλώβητα όσα σου συνέβησαν. Αυτός όμως, ανέπνεε καθημερινά από το δικό σου αέρα. Γιατί, η ζωή του, είσαι εσύ! Γιατί για εκείνον που αγαπά, δεν υπάρχουν σημάδια, μόνο τα μάτια που αντικρίζει, κι αυτά τα μάτια, ανήκουν σε όλες τις γυναίκες…

Ποιες γυναίκες συμμετέχουν στην εκδήλωση;

Η Αντιστράτηγος Ευσταθία Γιαννιά, η Αντιπρύτανης Λένα Αλμπάνη, η Διευθύντρια Σύνταξης – Συγγραφέας και Δημοσιογράφος του The Best Portal, Γιώτα Κοντογεωργοπούλου, η Εθελόντρια Διασώστρια – Εκπαιδεύτρια του Ε.Ε.Σ. Ελένη Χαλιωτη, η Παραγωγός ταινιών (με διεθνείς διακρίσεις) Χρύσα Δρίβα, και η επιχειρηματίας – ινφλουενσερ Χαρά Ντασιου!

Η παρουσία τους είναι τιμητική, καθώς εκπροσωπούν επιτυχημένους επαγγελματικούς χώρους, όπως θέλουμε την κάθε γυναίκα σήμερα, που διεκδικεί, κατέχει υψηλά πόστα ευθύνης και στρατηγικής, αντιστέκεται στα στερεότυπα, έχει ίσα δικαιώματα, τη σέβονται και την υπολογίζουν!

ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) ΓΙΑΝΝΙΑ Αντιστράτηγος εν αποστρατεία, της Ελληνικής Αστυνομίας

Στη διάρκεια της πολυετούς υπηρεσίας της, υπηρέτησε σε θέσεις υψηλής ευθύνης και χειρίστηκε κρίσιμες καταστάσεις. Επιλέχθηκε ως η πρώτη γυναίκα Αξιωματικός να συμμετάσχει σε αποστολή εκπαίδευσης στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, με αντικείμενο «Διαχείριση Κρίσεων- Διαπραγματεύσεις».

Συγκαταλέχθηκε μεταξύ των 20 πρώτων αξιωματικών, που στελέχωσαν το 2002 τη νεοϊδρυθείσα Ομάδα Διαπραγματευτών στην ΕΛ.ΑΣ. Παρέμεινε μέλος της και η μοναδική γυναίκα εκπαιδεύτρια των νέων Διαπραγματευτών της Αστυνομίας, μέχρι την αποστρατεία της. Για τον χειρισμό κρίσιμων υποθέσεων, έχει τιμηθεί από την ΕΛ.ΑΣ. Το έτος 2021 υπήρξε Περιφερειακή Συντονίστρια Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Είναι μητέρα 2 παιδιών, ενώ απολαμβάνει τα τελευταία χρόνια και το ρόλο της, ως γιαγιά, παραμένοντας ενεργή στην κοινωνία που τη χρειάζεται!

Ελένη Ν. Αλμπάνη Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας.

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο την “Παιδιατρική Νοσηλευτική. Εργάστηκε για 20 έτη στον κλινικό χώρο ως Νοσηλεύτρια στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών «Καραμανδάνειο».Είναι μία από τις ηρωίδες, των υγειονομικών υπηρεσιών που φέρουν το βάρος της δημόσιας υγείας και αντιμετωπίζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες δύσκολα περιστατικά. Δίπλα σε κάθε παιδί, σε κάθε μητέρα, υπηρέτησε με πάθος κι αγάπη!

Τώρα, με την ίδια αγάπη, ως Αντιπρύτανις φροντίζει τους φοιτητές, στα πρώτα τους βήματα, στην ενήλικη φοιτητική τους ζωή!

Παναγιώτα Κοντογεωργοπούλου Διευθυντήρια Σύνταξης – Συγγραφέας

Από τις πρώτες γυναίκες σε θέση Αρχισυνταξίας και Διεύθυνση σύνταξης.

Έχει εργαστεί σε εφημερίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης αλλά και στον τομέα της πολιτικής επικοινωνίας. Είναι διευθύντρια σύνταξης στο thebest.gr (και του περιοδικού BEST) από τον Ιανουάριο του 2021 ενώ ήταν στην ομάδα του portal από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του, το Σεπτέμβριο του 2009.

Έχει γράψει στίχους και κείμενα για δέκα θεατρικές και μουσικές παραστάσεις (ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, Πάτρα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Θέατρο Ιθάκης κ.α) Το 2020 κυκλοφόρησε από την «Ωκεανίδα» το μυθιστόρημά της «Η μυρωδιά του αχινού», ενώ το Φθινόπωρο του 2023 κυκλοφόρησε το νέο της μυθιστόρημα «Σσαμπάτ» από τις εκδόσεις BELL.

Είναι μητέρα, αλλά ποτέ δε ξεχνά τη δύναμη που έχει η πένα που κρατά στα χέρια της, γι’ αυτό χρησιμοποιεί με εντιμότητα κάθε λέξη!

Ελένη Χαλιώτη, Εθελόντρια Σαμαρείτιδα και Εκπαιδεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Εργάζεται ως πολιτικό προσωπικό στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στην παρούσα φάση υπηρετεί στο ΚΕΤΧ. Είναι εθελόντρια στον Ερυθρό Σταυρό, με πλούσια δράση και συμμετοχή σε σημαντικές αποστολές, όπως στη Μεταναστευτική κρίση του 2015-2016, στην αντιμετώπιση πυρκαγιών και λοιπών φυσικών καταστροφών. Έχει διακριθεί πολλές φορές για το εθελοντικό και κοινωνικό της έργο. Σκοπός της είναι να συνεχίσει να βοηθά τους συμπολίτες της και είναι πάντα ετοιμοπόλεμη, στην πρώτη γραμμή!

Χρύσα Δρίβα Παραγωγός ταινιών και Θεατράρχης

Η πρώτη γυναίκα προϊσταμένη – τμηματάρχης σε ένα ανδροκρατούμενο τότε πόστο, στον ΟΤΕ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα υπήρξε πρωτοπόρος στις κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις, καθώς ηγήθηκε πολλά χρόνια στο Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Πάτρας και στην ερασιτεχνική του θεατρική ομάδα, στην οποία συμμετείχε και ως ηθοποιός. Τα τελευταία χρόνια, αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, όπου σε συνεργασία με τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Τεύκρο Σακελλαρόπουλο, απέσπασαν για τις ταινίες τους, μια σειρά από Διεθνή βραβεία και διακρίσεις. Είναι η νέα ιδιοκτήτρια του Κινηματοθεάτρου Γραμμές Τέχνης, όπου εκτός από τις προβολές ταινιών, έχει αναλάβει και θεατρικές παραγωγές με πιο πρόσφατες, το Υπό Έναν Όρο και για την παιδική σκηνή τη Μαγική χώρα της Γελιοπλημμύρας!

Χαρά Ντάσιου επιχειρηματίας/ινφλουένσερ

Είναι μια νέα κοπέλα, με επικοινωνιακό χάρισμα κι αυτό φαίνεται από τους 100.000 ακόλουθους της στο tik tok. Αξιαγάπητη και πάντα ευγενική, κάνει συχνές αναφορές για το διαβήτη και τις διατροφικές διαταραχές που βιώνει. Συμβουλεύει το κοινό της, να ακολουθεί μόνο τις οδηγίες των ιατρών. Είναι ευαισθητοποιημένη με θέματα υγείας και τον παιδικό καρκίνο, καθώς υπήρξε κι αυτή ένα παιδί με λευχαιμία. Γι’ αυτό αναφέρετε συχνά και παροτρύνει τους διαδικτυακούς της φίλους, να γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών! Είναι επαγγελματίας και καλλιτέχνιδα, δημιουργεί χειροποίητα αρωματικά κεριά!