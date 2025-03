Best off σε εικόνες: Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των καρναβαλικών παρελάσεων που ανέβηκαν στο βάθρο

Ωρα για εικόνες πίσω από τα νούμερα των μεγάλων πρωταγωνιστών.

Tα φαβορί που ξεσήκωσαν τα βλέμματα το καρναβαλικό σαββατοκύριακο των παρελάσεων αποζημιώθηκαν δεόντως στην καθιερωμένη απονομή βραβείων. Όπως αναμενόταν, θριάμβευσε το σαγηνευτικό πλήρωμα 106 «Σιγά Μαντάμ» των αδελφών Ανδρέα και Μιχάλη Ασημακόπουλου με 7 κορυφαία έπαθλα- πέντε εκ των οποίων ήταν πρωτιές- και βασικό θέμα μια οικουμενική γυναικεία φιγούρα. Κυριάρχησε επίσης σε σοδειά βραβείων το θεαματικό και πολυσύνθετο γκρουπ 97 «Under Construction» του Σταύρου Γκουρνέλου με αναφορά στα οικοδομικά έργα του Δήμου και πολλά κοινωνικά μηνύματα. Επίσης πολυβραβευμένο το 230 «Οut Of the Box» που έφερε στο δρόμο μοναδικές εικόνες αμπαλάζ. Πιο αρτίστικο και επίσης πολυβραβευμένο το πλήρωμα 90 «Ντελινοσαράβαλοι» σε ρετρό βενετσιάνικο style και περίτεχνα στοιχεία κουκλοθέατρου. Με εντυπωσιακή παράδοση στα άρματα το 222 People of Patras ανέβηκε στο βάθρο σε τέσσερις κατηγορίες.