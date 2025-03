Η Νάντια Κωνσταντινίδη μιλάει για το mega party- «φαινόμενο» της τελευταίας Κυριακής

Είναι δικαιωματικά ο απόλυτος προορισμός της τελευταίας Κυριακής.

Το θεαματικό συναπάντημα που δεν συγκρίνεται με κανένα και γίνεται talk of the town για μέρες μετά το τέλος του Πατρινού Καρναβαλιού. Αναφερόμαστε βέβαια στο mega party των πληρωμάτων, με παραγωγό και υπεύθυνο catering τον- γέννημα θρέμμα -καρναβαλιστή επιχειρηματία Δημήτρη Φάκαλο. To design, η διακόσμηση και η καλλιτεχνική επιμέλεια έχουν την υπογραφή της Νάντιας Κωνσταντινίδη. Φέτος προσέλκυσε στις εγκαταστάσεις 5E της παραλιακής ακόμα περισσότερο κόσμο από πέρυσι, δηλαδή πάνω από 4. 500 άτομα.

Oπως συμβαίνει κάθε φορά, μπαίνεις και μένεις με το στόμα ανοιχτό. Φαίνεται παράξενο πως έχει στηθεί αυτή η iconic υπερπαραγωγή για τα τοπικά δεδομένα. Στην κυριολεξία φαντάζει ακατόρθωτο να εξυπηρετείται αυτός ο όγκος του κόσμου μέσα σε μια βραδιά. Το στήσιμο είναι πολυεπίπεδο, σαν street festival. Ο στολισμός και η φωταγώγηση super. Προσφέρει φαγητό, ποτό και χορευτική διασκέδαση ως το αποκορύφωμα του Πατρινού Καρναβαλιού. Μετά τις 9.30 ως το ξημέρωμα προσελκύονται τα μέλη και οι φίλοι των ιστορικών γκρουπ με επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Οι προσκλήσεις πολυπόθητες και δυσεύρετες. Ακόμα και οι πιο δύσπιστοι, μόλις διαβούν την πύλη με τις πολύχρωμες κορδέλες μετατρέπονται σε οπαδούς.