Το 222 είναι… Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης- Όλη η καρναβαλική Πάτρα σε ένα άρμα που εντυπωσίασε

Το άρμα του πληρώματος 222 ξεχώρισε για άλλη μια χρονιά με την πρωτοτυπία, την εντυπωσιακή του παρουσία αλλά και την καλλιτεχνική του αξία, αποδεικνύοντας ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι η μεγάλη ατμομηχανή του Πατρινού Καρναβαλιού και οι καρναβαλιστές οι ακούραστοι αιμοδότες του.

Η παρουσίαση του πληρώματος εντυπωσίασε το κοινό, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και τα χειροκροτήματα με την αισθητική και την τεχνική του αρτιότητα, συνθέτοντας την καρναβαλική καθημερινότητα της πόλης και συμπυκνώνοντάς τη σε ένα άρμα που ανέβασε στην πλατφόρμα του όλους τους… ήρωες της πατρινής Αποκριάς.

Το πλήρωμα 222 έχει την ονομασία p.o.p που σημαίνει people of patras και κάθε χρόνο παραφράζεται σε σχέση με τη θεματολογία που επιλέγεται. «Η αρχική ιδέα είναι ότι αυτό που κάνουμε είναι Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης, το γνωστό ΠΟΠ δηλαδή. Για εμάς το καρναβάλι είναι τοπικό προϊόν, με συγκεκριμένα υλικά και έχει το know how. Εξάγουμε άρματα και εκτός Πατρών που πηγαίνουν και σε άλλα καρναβάλια» επισημαίνει στο thebest.gr ο αρχηγός του πληρώματος Αρίστος Σταθόπουλος.

Τι παρουσίασε το φετινό άρμα

Φέτος υπήρξε σύνδεση του κυρίαρχου χαρακτηριστικού του πληρώματος που τα τελευταία 15 χρόνια φορούν κολλαρίνα, με το άρμα. Επάνω σε αυτό, υπήρχαν διάφοροι χαρακτήρες που κατά καιρούς συναντάμε στην πόλη, την καρναβαλική περίοδο, δηλαδή ένας κλόουν, μια κολομπίνα, ένας πιερότος αλλά και ένας άνθρωπος που συμμετέχει στον Κρυμμένο Θησαυρό. «Ουσιαστικά, συνθέσαμε την εικόνα της πόλης, καρναβαλικά, πάνω σε ένα άρμα. Επιπλέον, τα χρώματα, ήταν αυτά του πατρινού καρναβαλιού, κόκκινο, κίτρινο και μπλε» αναφέρει ο κ. Σταθόπουλος.