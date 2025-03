Φουλ για την παραμονή η Παναχαϊκή 2-1 τον Αστέρα Β' στην Τρίπολη- ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη νίκη για την Παναχαϊκή. Οι Αχαιοί «ξεκόλλησαν» από την τελευταία θέση, καθώς νίκησαν τον Αστέρα Β' ΑKTOR στην Τρίπολη με 2-1 και άφησαν ουραγούς του Κιτρινομπλέ.

Πρωταγωνιστής ο Ταβάρες με δυο γκολ.

H Παναχαϊκή απείλησε στο 8ο λεπτό, όταν ο Ταβάρες έκανε ωραία ατομική ενέργεια, πλάσαρε, ο Σγουρής έπεσε στην κλειστή του γωνία και έβγαλε κόρνερ. O Aστέρας Β' AKTOR άνοιξε το σκορ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, στο 9', όταν έπειτα από αντεπίθεση ο Κετού βγήκε τετ α τετ και άνοιξε το σκορ.

Oι Αχαιοί ισοφάρισαν το ματς στο 32', όταν μετά από αδράνεια της Αρκάδων ο Ταβάρες βγήκε απέναντι από τον Σγουρή και με σουτ ισοφάρισε σε 1-1. Στο 42' ο Ρουμελιώτης απομάκρυνε την κεφαλιά του Ακόστα και στο 43' ο Γκαρθία αστόχησε μετά από ατομική ενέργεια.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο δεύτερο μέρος και απείλησαν τους γηπεδούχους με τον Μάλτσι, στο 51' και στο 55', όμως o Aλβανός φορ δε σημάδεψε εστία. Στο 62' ο Φαράι δοκίμασε το πόδι του και η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι.

Στο 81' ο Στογιάνοβιτς μπλόκαρε την κεφαλιά του Οκό και στο 85' ο τερματοφύλακας των Αχαιών απέκρουσε εντυπωσιακά το πλασέ του Φαράι. Στο 90+2' ο Ταβάρες με τρομερό σουτ έστειλε την μπάλα στο "παραθυράκι" της εστίας του Σγουρή και πέτυχε το γκολ που εν τέλει έκρινε το τρίποντο.

Αστέρας B' AKTOR (Σίμος): Σγούρης, Ρουμελιώτης (77′ Καλαντζή), Τουρκοχωρίτης, Ελκασάμπ, Λάσκαρης, Μπουλούλης, Φρόκου, Ντέντλερ (60′ Αντεσίνα), Κετού, Φαράι (85′ Νούλας), Οκό (85′ Κωστέας).

Παναχαϊκή (Αντωνίου): Στογιάνοβιτς, Ζαμόρα, Κολτσίδας, Τασουλής (62′ Τσάκνης), Μασούρας, Πολ (72′ Μαδριγάλ), Καραγιάννης, Ακόστα (74′ Ελευθεριάδης), Ταβάρες, Μάλτσι (72′ Καστεγιάνο), Γιοκέ (74′ Λάζαρης).

66ο πρωτάθλημα Β' Εθνικής

Aποτελέσματα 2ης αγωνιστικής

ΑΕΚ Β' - Χανιά 0-1

Αστέρας Β' AKTOR - Παναχαϊκή 1-2

Ρεπό: Παναργειακός

Βαθμολογία

6. Χανιά 15

7. ΑΕΚ Β' 11

8. Παναχαϊκή 10

--------------------

9. Παναργειακός 9

10. Aστέρας Β' AKTOR 8

* Στα play out θα συμμετέχουν οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 6η έως 10η. Όπως και στα play off, οι ομάδες θα ξεκινούν με το ήμισυ των βαθμών που συγκέντρωσαν στην πρώτη φάση και θα αγωνιστούν με τις υπόλοιπες σε διπλούς αγώνες εντός και εκτός έδρας (10 αγωνιστικές, 10 αγώνες για κάθε ομάδα). Θα προβιβαστούν στη Super League δύο συνολικά ομάδες, οι νικήτριες των play off κάθε ομίλου και θα υποβιβαστούν στη Γ' Εθνική 4 συνολικά ομάδες (οι δυο τελευταίες από τα play out), έτσι ώστε την αγωνιστική περίοδο 2025–2026 το πρωτάθλημα να διεξαχθεί με έναν όμιλο.

Επόμενη αγωνιστική (3η)

Χανιά - Παναργειακός

ASTERAS B' AKTOR-ΑΕΚ Β'

Ρεπό: Παναχαϊκή