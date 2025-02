Πικρό ποτήρι για την Παναχαική, ήττα 1-0 στα Χανιά

Με φόρα από την κανονική περίοδο ξεκίνησαν τα Χανιά τις εντός έδρας υποχρεώσεις τους στα play-out του Νότου στη Superleague 2.

Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου πανηγύρισε τεράστιας βαθμολογικής σημασίας νίκη απέναντι στην Παναχαϊκή, σημειώνοντας έτσι το τέταρτο διαδοχικό τρίποντο στο γήπεδό της και ξεφεύγοντας στο +3 από τις θέσεις του υποβιβασμού (12 β.).

Οι Κρητικοί ευτύχησαν να προηγηθούν σε κρίσιμο σημείο, στο φινάλε του πρώτου μέρους χάρη στην κεφαλιά του Νικολάς Μαρότα από την καρδιά της περιοχής στο 44'.



Το γκολ ξεκλείδωσε τους γηπεδούχους οι οποίοι είχαν και δοκάρι με τον Κυριακίδη στο 78' για το 2-0, αλλά έστω κι έτσι έφτασαν ως την επικράτηση, αφήνοντας από την άλλη τους Αχαιούς του Σωτήρη Αντωνίου στην τελευταία θέση με 7 βαθμούς.

Υπενθυμίζεται πως από κάθε όμιλο της Superleague 2 υποβιβάζονται οι δύο ομάδες που βρίσκονται χαμηλότερα στη βαθμολογία, εξαιρουμένων των Β' ομάδων οι οποίες αν τερματίσουν στις θέσεις 9 ή 10 θα αντικατασταθούν από Β΄ ομάδες άλλων συλλόγων.

Χανιά (Οφρυδόπουλος): Καλογεράκης, Μπάτζιος, Μαρότα, Προβυδάκης, Παπαδόπουλος, Κυριακίδης, Λεμονής, Τσέλιος, Μανουσάκης, Κόλα, Ιωαννίδης.

Παναχαϊκή (Αντωνίου): Στογιάνοβιτς, Τσακνής, Τασουλής, Νικολετόπουλος, Κολτσίδας, Ταρόκο, Λαζαρής, Γιόκε, Ταβάρες, Μάλτσι, Μασούρας.



Ούτε τώρα νίκη και χ-αμένο έδαφος για Παναργειακό

Το κεφάλαιο των play-out άνοιξε όπως έκλεισε αυτό της κανονικής περιόδου για τον Παναργειακό, ο οποίος απέτυχε να φτάσει στη νίκη για 12η συνεχόμενη αναμέτρηση κι έχασε έδαφος στη «μάχη» παραμονής, μένοντας στο 0-0 κόντρα στην ΑΕΚ Β'.

Η ομάδα της Αργολίδας δεν μπόρεσε να μετουσιώσει τις αρκετές ευκαιρίες της σε γκολ για να επαναλάβει το τρίποντο της κανονικής διάρκειας κόντρα στον Δικέφαλο (το τελευταίο χρονικά στις 4 Νοεμβρίου, 2-0 εκτός έδρας).

Τόσο ο Λύγκας, όσο και οι Τσάνι και Κονέ (δοκάρι) σε τρομερή διπλή ευκαιρία δεν κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, με το 0-0 να μένει μέχρι τέλους. Στους 9 βαθμούς ανέβηκε ο Παναργειακός που προς το παρόν βρίσκεται εντός των θέσεων υποβιβασμού, στους 11 βαθμούς η ΑΕΚ Β'.

Παναργειακός (Φουτσίνι): Καραργύρης, Καρέλης, Σουντουρά (63′ Τσάνι), Παναγιώτου, Μάντιτς (46′ Κονέ), Γιόβοβιτς, Κωστίκα (85′ Ντ. Ντιαλό), Αλιατίδης, Μ. Ντιαλό (85′ Κόκκορης), Λύγκας, Ροντρίγκεζ.

ΑΕΚ Β (Κωστένογλου): Τλεμκανί, Μανίσα, Μπαξεβάνος, Βαλκάνης, Παρράς, Σελιμάι, Κανελλόπουλος (71′ Κωνσταντακόπουλος), Μάλης, Νίνο (63′ Σόσα), Γκολφίνος (63′ Λεφράνκ), Χριστόπουλος (90+1′ Ναλιτζής).





66o πρωτάθλημα Super League 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ Β 0-0

ΧΑΝΙΑ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1-0

ΡΕΠΟ: ASTERAS B AKTOR

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ - 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2/3)

ΑΕΚ Β-ΧΑΝΙΑ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ASTERAS B AKTOR

ΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Playouts Νότιος Όμιλος

6. Χανιά 12

7. ΑΕΚ Β' 11

8. Παναργειακός 9

============

9. Αστέρας Β' AKTOR 8

10. Παναχαϊκή 7

* Στα play out θα συμμετέχουν οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 6η έως 10η. Όπως και στα play off, οι ομάδες θα ξεκινούν με το ήμισυ των βαθμών που συγκέντρωσαν στην πρώτη φάση και θα αγωνιστούν με τις υπόλοιπες σε διπλούς αγώνες εντός και εκτός έδρας (10 αγωνιστικές, 10 αγώνες για κάθε ομάδα). Θα προβιβαστούν στη Super League 1 δύο συνολικά ομάδες, οι νικήτριες των play off κάθε ομίλου και θα υποβιβαστούν στη Γ' Εθνική 4 συνολικά ομάδες (οι δυο τελευταίες από τα play out), έτσι ώστε την αγωνιστική περίοδο 2025–2026 το πρωτάθλημα να διεξαχθεί με έναν όμιλο.