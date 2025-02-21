Οι κορυφαίοι Αχαιοί αγωνίζονται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Μεγάλες προσδοκίες
Μόλις ένα 24ωρο απομένει για το 39ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου (22-23/2), την κορυφαία διοργάνωση στο εσωτερικό της χώρας, για τη χειμερινή περίοδο.
Οι φίλοι του στίβου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα μεγάλα αστέρια του κλασικού αθλητισμού, αλλά και το νέο αίμα του ελληνικού στίβου, που έχει δυναμική παρουσία τα τελευταία χρόνια.
Οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά και τις δύο ημέρες 19.00- 19.30 από το Ert Sports1 και από τις 19.30 έως τις 21.00 από την ΕΡΤ3. Το πρωινό πρόγραμμα και των δύο ημερών θα μεταδοθεί σε livestreaming μετάδοση από το κανάλι του ΣΕΓΑΣ στο Youtube.
Έτσι οι φίλοι του στίβου έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους αθλητές και τις αθλήτριες που έχουν διακριθεί διαχρονικά σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση.
To Ειρήνης και Φιλίας φιλοξένησε τη διοργάνωση από το 1986 έως το 2002 και από το 2012 μέχρι και σήμερα.
Μετέχουν με πολλές ελπίδες διάκρισης και οι κορυφαίοι αθλητές της Αχαΐας.
Αναλυτικά όλες οι συμμετοχές:
60 M ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΠΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
200 M ΑΝΔΡΩΝ
ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
400 M ΑΝΔΡΩΝ
ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
800 M ΑΝΔΡΩΝ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
1500 M ΑΝΔΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
3000 M ΑΝΔΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΟΣ 1994 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
5000 ΒΑΔΗΝ ΑΝΔΡΩΝ
ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛ 1994 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
800 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
1500 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
3000 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
5000 ΒΑΔΗΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 2006 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ 1997 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΚΥΤ.4Χ400Μ Μικτή
ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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