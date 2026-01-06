Πριμ 4,8 εκατομμύρια ευρώ σε 167 αθλητές και 78 προπονητές (λίστα)

Σχεδόν 5.000.000 ευρώ θα διαθέσει άμεσα το υπουργείο αθλητισμού σε συνολικά 167 αθλητές και αθλήτριες και 78 προπονητές και προπονήτριες επιβράβευση για τις επιτυχίες τις διετίας 2022, 2023.

Ανάμεσά τους και Αχαιοί πρωταθλητές που πέτυχαν μεγάλες διακρίσεις και ανταμείφτηκαν.

Η καταβολή ξεκίνησε και αφορά θεσμοθετημένων οικονομικών επιβραβεύσεων είναι συνολικού ύψους 4.768.501€, για τη διετία 2022-2023 και επιμερίζονται σε 167 αθλητές/τριες και 78 προπονητές/τριες, για 252 διεθνείς διακρίσεις τους. Αυτές αφορούν σε αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων ή σε ομαδικά αθλήματα (και ευρωπαϊκών/παγκόσμιων διοργανώσεων), τα οποία περιλαμβάνονται στα προγράμματα των θερινών και χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων (1η – 3η θέση) και Παραολυμπιακών Αγώνων (1η – 6η θέση), των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών (1η – 6η θέση) και των οαγκόσμιων αγώνων νεφροπαθών – μεταμοσχευμένων (1η – 6η θέση).

Στους συνολικά 167 αθλητές/τριες, που λαμβάνουν οικονομική επιβράβευση, έχουμε:

63 τυπικούς πρωταθλητές/τριες (αρκετοί εξ αυτών διακρίθηκαν και το 2022 και το 2023, όπως η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, ο Λευτέρης Πετρούνιας στους κρίκους, ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος, ο Στέφανος Ντούσκος στην κωπηλασία, η Μαρία Πρεβολαράκη στην πάλη, η Δέσποινα Γεωργιάδου στην ξιφασκία και οι σκοπευτές –Άννα Κορακάκη, Νίκος Μαυρομμάτης, Ευθύμης Μίτας, Μπάμπης Χαλκιαδάκης),

52 ΑμεΑ (αρκετοί εξ αυτών διακρίθηκαν και το 2022 και το 2023, όπως οι Αντώνης Τσαπατάκης, Θανάσης Κωνσταντινίδης, Γιάννης Κωστάκης, Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης, Νίκος Παπαγγελής, Γιάννης Σεβδικάλης, Άννα Ντέντα κ.ά.)

41 κωφούς και

11 νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους

Σε ότι αφορά στους 78 προπονητές:

30 για τους τυπικούς αθλητές/τριες (Πομάσκι/Τεντόγλου, Ράπτης/Πετρούνιας, Βλάχος/πόλο ανδρών, Κορακάκης/Κορακάκη, Ποστιλιόνε/κωπηλασία κ.ά.)

30 για τους ΑμεΑ

15 για τους κωφούς

3 για τους νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους.

Μεταξύ όσων επιβραβεύονται οικονομικά είναι ακόμα και οι Νάσος Γκαβέλας (100μ τυφλών), Γρηγόρης Πολυχρονίδης (μπότσια), Αλεξάνδρα Σταματοπούλου (κολύμβηση ΑμεΑ), Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (βάδην), Ελίνα Τζένγκο (ακοντισμός), Θόδωρος Τσελίδης (τζούντο), Δώρα Γκουντούρα (ξιφασκία), Νταουρέν Κουρουγκλίεβ (πάλη), Παύλος Λιότσος και Νίκος Ιωσηφίδης (Ολυμπιονίκες κωφοί).

Φυσικά και οι αχαιοί Νικολέττα Χιώνη, Παναγιώτης Χιώνης και ο προπονητής Ναπολέων Κεφαλόπουλος.