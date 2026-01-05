Ο Ντένις Σρέντερ πέταξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ

Ο Ντένις Σρέντερ έδειξε τον ιδιόρρυθμο χαρακτήρα του για ακόμα μία φορά μέσα στο παρκέ, κάνοντας μία αντιαθλητική κίνηση πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Με 2:21 για το φινάλε του αγώνα μεταξύ των Μπακς και των Κινγκς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συγκρούστηκε με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ. Η σύγκρουσή τους έστειλε τον 37χρονο γκαρντ στο παρκέ, με τους διαιτητές να μη δίνουν κάτι και τον Ντένις Σρέντερ να εμφανίζεται από το πουθενά και να κάνει τα… δικά του.

Ο Γερμανός γκαρντ έσπρωξε τον Greek Freak, ενώ η φάση είχε τελειώσει και τον πέταξε στο παρκέ.