Απίστευτο περιστατικό στο BCL: Ο αγώνας Χάποελ Χολόν - Τραπάνι διακόπηκε στο 7ο λεπτό- Οι φιλοξενούμενοι κατέβηκαν με 5 παίκτες

ς η Χάποελ Χολόν είχε 9/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 14/14 βολές. Μέχρι τη στιγμή της διακοπής η Τράπανι είχε 1/5 δίποντα, 1/8 τρίποντα, τρία λάθη και 10 φάουλ. Η ιταλική ομάδα αναμένεται να διαλυθεί τις επόμενες ημέρες
Πρωτοφανές περιστατικό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, η Τράπανι κατέβηκε με πέντε παίκτες και ο αγώνας με την Χάποελ Χολόν για το Basketball Champions League διεκόπη στο 7ο λεπτό.
Συγκεκριμένα, η ιταλική ομάδα κατέβηκε στον εκτός έδρας αγώνα με μόλις πέντε παίκτες, τρεις ενήλικες (Καπελέτι – 5,3 πόντοι μέσος όρος, Ροσάτο – 4,4 πόντοι μέσος όρος, Πουλιάτι – 2,5 πόντοι μέσος όρος) και δύο νεαρούς παίκτες που έκαναν ντεμπούτο, 17χρονο Μαρτινέλι και 19χρονο Πάτι. Ο αγώνας διεκόπη στο έβδομο λεπτό, με το σκορ στο 38-5.
Ο Λουίτζι Πάτι αποβλήθηκε με πέντε φάουλ και σε εκείνο το σημείο οι διαιτητές ολοκλήρωσαν την αναμέτρησης. Μέχρι τη στιγμή της διακοπής η Χάποελ Χολόν είχε 9/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 14/14 βολές. Μέχρι τη στιγμή της διακοπής η Τράπανι είχε 1/5 δίποντα, 1/8 τρίποντα, τρία λάθη και 10 φάουλ. Η ιταλική ομάδα αναμένεται να διαλυθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς από την πρώτη θέση του ιταλικού πρωταθλήματος έχει κατρακυλήσει στην έκτη.
