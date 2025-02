Ο Ντέιβιντ Λιντς και οι πυροσβέστες του Λος Άντζελες τιμήθηκαν στην τελετή βραβείων του AFI

Η τελετή των βραβείων του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (AFI), που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 10 Ιανουαρίου, αλλά αναβλήθηκε λόγω των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6-2 στο Four Seasons στο Μπέβερλι Χιλς.

Η τελετή άρχισε με πλάνα του αείμνηστου Aμερικανού σκηνοθέτη Ντέιβιντ Λιντς που έφυγε από τη ζωή στα μέσα Ιανουαρίου 2025 σε ηλικία 78 ετών, να λέει το πόσο αγαπούσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου.

Το βίντεο ολοκληρώθηκε με μια κάρτα τίτλου που έγραφε: «Κι εμείς σε αγαπάμε, Ντέιβιντ. Και πάντα θα σε αγαπάμε».

Ο Λιντς στον οποίο είχε απονεμηθεί τιμητικό Όσκαρ για το σύνολο της καριέρας του, είχε υπογράψει ως σκηνοθέτης ταινίες με ατμόσφαιρα, μυστήριο και ερωτισμό όπως το «Μπλε Βελούδο» και το «Mulholland Drive».

Στην εκδήλωση του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου τιμήθηκαν οι 10 καλύτερες ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα του AFI για το 2024.

Στις ταινίες περιλαμβάνονται τα φιλμ: «Anora», «The Brutalist», «A Complete Unknown», «Dune: Part Two», «Conclave», «Wicked», «Emilia Pérez», «Nickel Boys», «Sing Sing» και «A Real Pain». Οι παραπάνω ταινίες πλην του "A Real Pain" & του "Sing Sing" είναι υποψήφιες και για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Οι καλύτερες τηλεοπτικές σειρές, σύμφωνα με το AFI του 2024 ήταν: «Abbott Elementary», «The Bear», «Hacks», «A Man on the Inside», «Mr. και την κυρία Σμιθ», «Nobody Wants This», «The Penguin», «Shōgun», «Shrinking» και «True Detective: Night Country». Η σειρά «Baby Reindeer» έλαβε ειδικό βραβείο.

Στο επίκεντρο της τελετής βράθηκε η ταινία "Emilia Perez" του Netflix, που εκπροσωπήθηκε από τον σκηνοθέτη της, Ζακ Οντιάρ και τους πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες, Ζόι Σαλντάνα, Έντγκαρ Ραμίρεζ, Αντριάνα Παζ και τους συνθέτες/τραγουδοποιούς Clément Ducol και Camille.

Ενώ το Netflix έχει αποστασιοποιηθεί από τις παλαιότερες δηλώσεις που χαρακτηρίστηκαν ρατσιστικές, της τρανς πρωταγωνίστριας και υποψήφιας για Όσκαρ α' γυναικείου ρόλου, Κάρλας Σοφίας Γκασκόν, αναγνωρίστηκε στην εισαγωγή που διαβάστηκε από το βάθρο της τελετής με τις τρεις πρωταγωνίστριες, Γκασκόν, Σαλντάνα και Σελίνα Γκόμεζ να περιγράφονται ως «μία πραγματική τριπλή απειλή των κορυφαίων ταλέντων σήμερα».

Η ταινία «Emilia Pérez» χειροκροτήθηκε θερμά όταν ανακοινώθηκε ότι είναι μεταξύ των 10 καλύτερων του 2024 σύμφωνα με το AFI.

Το φιλμ αυτό να θυμίσουμε πως διεκδικεί συνολικά 13 Όσκαρ. Η υποδοχή ήταν ουσιαστικά η ίδια με αυτή που επιφυλάχθηκε & στις ταινίες «Anora», «A Complete Unknown», «Conclave», «Dune: Part Two» και στις περισσότερες από τις άλλες ταινίες της λίστας των καλύτερων 10 του AFI.

Τέλος στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι πυροσβέστες που έδωσαν μάχη με τις φλόγες στο Λος Άντζελες στο πρόσωπο του Τιμ Λάρσον από τον πυροσβεστικό σταθμό στο προάστιο Πασίφικ Πάλισεϊντς.

