Σαντορίνη: Τα διεθνή ΜΜΕ για το μπαράζ σεισμών - «Η Ελλάδα σε επιφυλακή»

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παρακολουθούν στενά τη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη, μεταφέροντας την ανησυχία τόσο των επιστημόνων όσο και των κατοίκων του νησιού.

Οι αλλεπάλληλοι σεισμοί στην περιοχή έχουν προκαλέσει αυξημένη επιφυλακή στις αρμόδιες Αρχές, ενώ εξετάζονται όλα τα σενάρια σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου. Οι αναφορές του ξένου Τύπου εστιάζουν στη σεισμική ακολουθία, τις επιπτώσεις που έχουν στους κατοίκους του νησιού και μεταδίδουν την πιθανότητα εμφάνισης ενός μεγαλύτερου σεισμού.

Το Associated Press, σε δημοσίευμά του με τίτλο «Emergency crews deployed on Santorini as an earthquake swarm worries Greek experts» (Συνεργεία έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν στη Σαντορίνη καθώς ένα “σμήνος” σεισμών ανησυχεί τους Έλληνες εμπειρογνώμονες), τονίζει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν κινητοποιήσει σωστικά συνεργεία στο νησί λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας.

Η Σαντορίνη, με το χαρακτηριστικό «ημισέληνο σχήμα της», όπως σημειώνει το AP, αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, προσελκύοντας πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.