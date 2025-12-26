Αταλάντη: Σκύλος επιτέθηκε σε γυναίκα και της έκοψε δύο δάχτυλα - Διακομίστηκε στο ΚΑΤ

Στιγμές τρόμου έζησε μια γυναίκα στην Αταλάντη το βράδυ των Χριστουγέννων όταν τη δάγκωσε ο σκύλος του γείτονα με αποτέλεσμα να την τραυματίσει σοβαρά.

Η περιπέτεια για τη γυναίκα το βράδυ των Χριστουγέννων όταν επέστρεψε από έξοδο με την οικογένειά της.

Σύμφωνα με το LamiaReport, κατά την επιστροφή της γυναίκας, ο δεσποζόμενος σκύλος του γείτονα τη δάγκωσε και της έκοψε δύο δάχτυλα από το ένα της χέρι.

Η τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο ΚΥ Αταλάντης, όπου της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και από εκεί, λόγω του ακρωτηριασμού, στο ΚΑΤ για την αποκατάστασή της.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν πει πει στον γείτονα να δέσει τον σκύλο – φύλακα ενόψει της βραδινής εξόδου, όμως εκείνος πιθανότατα το ξέχασε με αποτέλεσμα την επίθεση και τον τραυματισμό της γυναίκας.

