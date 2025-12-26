Ζελένσκι: Την Κυριακή η συνάντηση με Τραμπ - Στο επίκεντρο εδαφικό και εγγυήσεις ασφαλείας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι σχεδιάζει να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή για να συζητήσουν για το εδαφικό και για τις εγγυήσεις ασφαλείας.

«Η συνάντηση αυτή γίνεται ειδικά με στόχο να οριστικοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα μπορούμε», είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Το πρωί της Παρασκευής (26/12) δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios αποκάλυψε την είδηση περί συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι στη Φλόριντα και ειδικότερα στο θέρετρο του Αμερικανού προέδρου στο Μαρ-α-Λάγκο.

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι έγραψε ότι υπάρχει συμφωνία για συνάντηση των δύο ηγετών στο εγγύς μέλλον. «Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», είχε αναφέρει.

«Ο Ρουστέμ Ουμέροφμ με ενημέρωσε για τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά. Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο – με τον Πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Δόξα στην Ουκρανία!» έγραψε ο Ζελένσκι.