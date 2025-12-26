Κυψέλη: Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκε ύποπτο αντικείμενο

Back to Top
Απο το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Με ελεγχόμενη έκρηξη, το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) κατάφερε να απομακρύνει με ασφάλεια το ύποπτο αντικείμενο που είχε εντοπιστεί νωρίτερα στην περιοχή της Κυψέλης.

Τονίζεται πως δεν βρέθηκε μηχανισμός ή συνδεσμολογία και συνεχίζεται η έρευνα. 

Λόγω των μέτρων ασφαλείας και των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δροσοπούλου.

