Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ύποπτο σακίδιο εντοπίστηκε στα Εξάρχεια - Διακοπή της κυκλοφορίας

Ύποπτο σακίδιο εντοπίστηκε στα Εξάρχεια ...

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Σε εξέλιξη βρίσκεται έλεγχος της αστυνομίας για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στα Εξάρχεια.

Συγκεκριμένα, νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, βρέθηκε ένα σακίδιο στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 66-68, προκαλώντας την κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

 Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και πυροτεχνουργοί, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στις οδούς:

– Χαριλάου Τρικούπη και Αραχώβης

– Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη

– Ιπποκράτους και Αραχώβης

– Μαυρομιχάλη και Αραχώβης.

 
 
 
 

Ειδήσεις Τώρα

Καιρός: Βροχερό Σαββατοκύριακο - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

Eurostat: Η Δυτική Ελλάδα στις πέντε φτωχότερες περιφέρειες

ΗΠΑ: Εκατομμύρια Αμερικανοί στους δρόμους κατά των πολιτικών του Τραμπ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Εξάρχεια

Ειδήσεις