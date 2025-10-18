Ύποπτο σακίδιο εντοπίστηκε στα Εξάρχεια - Διακοπή της κυκλοφορίας

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
Σε εξέλιξη βρίσκεται έλεγχος της αστυνομίας για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στα Εξάρχεια.
Συγκεκριμένα, νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, βρέθηκε ένα σακίδιο στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 66-68, προκαλώντας την κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.
Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και πυροτεχνουργοί, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.
Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στις οδούς:
– Χαριλάου Τρικούπη και Αραχώβης
– Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη
– Ιπποκράτους και Αραχώβης
– Μαυρομιχάλη και Αραχώβης.
