Ύποπτο σακίδιο εντοπίστηκε στα Εξάρχεια - Διακοπή της κυκλοφορίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται έλεγχος της αστυνομίας για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στα Εξάρχεια.

Συγκεκριμένα, νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, βρέθηκε ένα σακίδιο στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 66-68, προκαλώντας την κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και πυροτεχνουργοί, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στις οδούς:

– Χαριλάου Τρικούπη και Αραχώβης

– Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη

– Ιπποκράτους και Αραχώβης

– Μαυρομιχάλη και Αραχώβης.







