Δύναμη ψυχής από 35χρονο με σπαστική τετραπληγία -Μετά τον Ολυμπο θα σκαρφαλώσει στο Κιλιμάντζαρο

«Με την κατάλληλη βοήθεια, τον κατάλληλο προγραμματισμό, την κατάλληλη υποστήριξη, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο», εξηγεί, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Παναγιώτης Δεληγιάννης, ο οποίος ετοιμάζεται να ανέβει στο Κιλιμάντζαρο, το υψηλότερο βουνό στην αφρικανική ήπειρο και όλο το ανατολικό ημισφαίριο, ένα από τα seven summits στον κόσμο, που αποτελεί δημοφιλή προορισμό πολλών ορειβατών απ' όλο τον κόσμο.

Ο Κωνσταντίνος, μαζί με τον Βασίλη Σπυρόπουλο, την Πωλίνα Γεωργίου, τους Πέτρο και Κωνσταντίνο Σοφικίτη και τον Αργύρη Βαλασιάδη είναι οι άνθρωποι που θα πλαισιώσουν τον Πανάγο σε αυτή του την προσπάθεια. Άνθρωποι ξεχωριστοί, που ο Παναγιώτης νιώθει τυχερός που έχει στη ζωή του.

gogetfunding για την αποστολή στο Κιλιμάντζαρο

Όπως εξηγεί ο Κωνσταντίνος Παπαντωνάκος στη σελίδα gogetfunding με τίτλο «Panagos at the top of Kilimanjaro», που έχει ανοίξει προκειμένου να στηριχθεί αυτή η αρκετά κοστοβόρα αποστολή, λόγω της σπαστικής τετραπληγίας του Πανάγου -έτσι τον αποκαλούν οι φίλοι του- απαιτείται ειδική προετοιμασία και υποστήριξη. Γι' αυτό κι έχει οργανωθεί μια αποστολή 10 ημερών με 7 άτομα και 30 αχθοφόρους και συνοδούς της περιοχής, ανάμεσα τους φωτογράφους και βιντεογράφους. «Τα χρήματα που θα συγκεντρώσουμε θα καλύψουν τις απαραίτητες προετοιμασίες, τις ειδικές προσαρμογές για τον Παναγιώτη, το ειδικό καρότσι που θα έχουμε μαζί μας καθώς και τις γενικές δαπάνες του ταξιδιού», επισημαίνεται στη σελίδα, μέσω της οποίας καλείται και όποιος/α επιθυμεί να εμπλακεί στο πρότζεκτ, με ιδέες που θα μπορούσαν να φέρουν τον Παναγιώτη ακόμα πιο κοντά στο όνειρό του.

«Κάθε μικρό λιθαράκι είναι σημαντικό σ' αυτή τη συλλογική προσπάθεια», λέει ο Παναγιώτης, ο οποίος νιώθει ευγνωμοσύνη για τη ζεστή αγκαλιά της οικογένειας και των φίλων του, «πρωταρχικό κομμάτι» της ζωής του, όπως τονίζει.

Οι σπουδές στα οικονομικά και η ενασχόληση με τα κοινά

Γεννημένος το 1990, ο Παναγιώτης Δεληγιάννης έχει σπουδάσει οικονομικές επιστήμες με κατευθύνσεις τη χρηματοοικονομική και την οικονομική ιστορία στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί στον τομέα του digital marketing και τη διαχείριση των social media στην οικογενειακή επιχείρηση. Από τα φοιτητικά του χρόνια έχει εμπλακεί με τα κοινά και τις εθελοντικές δράσεις σε διάφορες συλλογικότητες και στις τελευταίες δημοτικές εκλογές ήταν υποψήφιος στον Δήμο Διονύσου, με στόχο να συμβάλει με τις γνώσεις και την εμπειρία του στην υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των νέων.